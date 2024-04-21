動力火車歌聲伴排球好手黃培閎 邀九澤CP當嘉賓

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（中央社記者王心妤高雄21日電）動力火車今晚在高雄巨蛋舉辦第2場「都是因為愛」安可場演唱會，邀「九澤CP」陳零九、邱鋒澤當嘉賓。動力火車並透露，「莫忘初衷」歌曲曾鼓勵排球好手黃培閎旅外孤單日子。

動力火車唱完「莫忘初衷」後，尤秋興表示，唱這首歌就會想起年輕時喜歡唱歌給大家聽，之前曾收過排球選手黃培閎分享，台灣排球運動不興盛，在西班牙打球感覺孤單時，就會聽這首歌自我激勵，從那之後，動力火車就會邀請排球選手來聽演唱會，希望為選手打氣。

動力火車今晚演唱超過20首經典歌，曾經擔任台北首場演唱會嘉賓的陳零九及邱鋒澤再度擔任嘉賓，並合唱動力火車新專輯的歌曲「知己」。

尤秋興笑說，和邱鋒澤、陳零九講話要一直抬頭，讓脖子有點酸。一說完，工作人員馬上搬來墊腳箱，讓現場觀眾笑出聲。

邱鋒澤表示，能和動力火車合作就像圓夢，「聽到4個人的聲音在一起很感動，希望這首歌能成為大家喜歡的作品。」陳零九笑說：「這是跟國小在電視上看到的人一起唱歌，很榮幸。」

主辦單位設計的「飛天車廂」刻意讓車廂一分為二，顏志琳、尤秋興分別搭1台車，並從不同的方向繞行高雄巨蛋，與歌迷近距離互動，將演唱會氣氛炒到高潮。

歌手卓義峯此次也擔任動力火車的和聲，他驚喜獻唱招牌歌「再見煙火」，成為演唱會彩蛋。（編輯：管中維）1130421