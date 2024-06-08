邊佑錫見面會首站在台北 因粉絲驚喜應援感動拭淚

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（中央社記者王心妤台北8日電）韓星邊佑錫因「背著善宰跑」爆紅，今天在台大綜合體育館舉辦見面會，為亞洲巡迴首站，現場獻唱3首劇中配樂，還與粉絲重現劇中名場面，更是因為粉絲驚喜應援而感動拭淚。

邊佑錫因為韓劇「背著善宰跑」出演柳善宰一角爆紅，隨即展開亞洲巡迴見面會，第一站就選在台灣。邊佑錫在今天第一場見面會上直呼，昨天晚上因為太緊張沒有睡好，不過也很高興看到滿滿觀眾，「光看現場這麼多人，慢慢有真實感了。」

邊佑錫也提到非常喜歡台灣的火鍋、水果，「水果真的很好吃，而且這裡的建築物很大、很漂亮，是一個很美的地方。」

邊佑錫在見面會中有許多與粉絲互動的環節，包括在1500名粉絲中挑出幸運兒一起重現「背著善宰跑」劇中經典撐傘、飛吻場景，引起現場不斷尖叫。模特兒出身的邊佑錫身高達190公分，今天在見面會上也再度走起台步，還換上「庫洛魔法使」角色小櫻的服裝與粉絲自拍。

最後邊佑錫表示，「因為實在是太緊張，不知道有沒有為大家創造美好回憶，多虧大家我在這裡得到了很多力量，下部作品我會用更帥氣的模樣，成為演技更進步的演員，也希望大家此刻的心要一直保持。」

邊佑錫今天在見面會一共唱了3首歌，包括一開始唱著劇中配樂Loveholic登場，最後要結束前再獻上I Think I Did、「陣雨」2首歌曲。（編輯：李亨山）1130608