白家綺「誰來晚餐」拜訪撿骨師 鼓勵抗癌信心

（中央社記者洪素津台北14日電）演員白家綺擔任「誰來晚餐15」嘉賓，拜訪彰化田中撿骨師與印尼妻子，得知男主人罹癌，白家綺分享外婆抗癌經歷，「我相信癌症是可以因著心情被治癒的病」，鼓勵要有信心。

根據公視新聞稿，白家綺聽聞受訪家庭的男主人正在努力抗癌，對於他的疾病，白家綺給予信心喊話，認為面對疾病最重要的是要有勇敢面對的信心，她並分享自己80多歲的外婆抗癌經歷，「我相信癌症是一個可以因著你的心情，而被治癒的一個病，所以你必須要先有信心。」

白家綺剛出道時便在印尼接演電影，表現大受好評，在當地也擄獲不少粉絲。看到受訪家庭準備的豐盛印尼料理，她回憶起當時在印尼拍片的日子，「我以前剛出道的時候，就是去印尼拍電影，在那邊待了3個月，我都用手吃。」她現場重現手抓飯技能，吃得不亦樂乎。

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白家綺得知女主人成長背景和自己相似，都曾遭遇經濟困難與失敗的婚姻，白家綺在節目中分享自己的經歷，國小就開始打工分擔家計，她表示：「我從國小三年級開始，在路邊賣衛生紙跟原子筆，然後幫人家洗頭、按摩，也曾在路邊發傳單啦、做問卷、擺地攤…。」

白家綺前一段婚姻遇人不淑，前夫不但外遇，兩人合開的餐廳遭遇金融風暴倒閉，還因此背負大筆債務，對於這些打擊，白家綺學會正向面對，不忘鼓勵受訪家庭，「如果我們從小到大，沒有經歷過這些苦難跟困苦的話，我們就沒有辦法成長，你也沒有辦法成為楷模母親」，令在場所有人深受感動。（編輯：管中維）1130614