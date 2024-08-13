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「角頭」西門掃街 孫鵬笑稱若破億就帶孫安佐遊街

2024/8/13 20:26（8/13 22:11 更新）
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電影「角頭－大橋頭」見面會、首映典禮記者會13日下午在台北西門町舉行，演員高捷（右6）、孫鵬（左6）、王陽明（右7）、張懷秋（右5）、鄭人碩（左5）等與劇組人員出席合影。中央社記者王飛華攝 113年8月13日
電影「角頭－大橋頭」見面會、首映典禮記者會13日下午在台北西門町舉行，演員高捷（右6）、孫鵬（左6）、王陽明（右7）、張懷秋（右5）、鄭人碩（左5）等與劇組人員出席合影。中央社記者王飛華攝 113年8月13日
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（中央社記者王心妤台北13日電）「角頭－大橋頭」今晚首映，演員高捷、龍天翔、王陽明等人在西門掃街，不少民眾要求合照。演員孫鵬笑說，兒子孫安佐應該多看幾次片中的父子情，若票房破億則會一起遊街。

演員高捷、龍天翔、王陽明、鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、陳萬號、吳長愷（大愷）、張曦帆今天共同在西門掃街，並發送口罩跟貼紙給民眾。

孫鵬曾演出「角頭1」，他會後受訪時表示，近日剛經歷父親節跟七夕情人節，跟兒子孫安佐還有太太狄鶯的關係都有培養好，而狄鶯也曾參與「角頭2」演出，孫鵬笑說：「她一直都在待命，等老闆一聲令下，或許可以期待她跟貴董（高捷飾）有些青梅竹馬的戲。」

被問到是否有邀請孫安佐今晚一起看電影，孫鵬一度語塞，掀起全場笑聲，幾秒鐘沉默後，他笑說：「當然要阿！兒子也會來看，主要學習倫理方面的。」他更大方表示，若孫安佐在「角頭」系列軋一角，父子倆一定是要是對立面的角色。

談及催票房破億的票房公約，收藏許多名錶的王陽明表示，會拿出收藏錶提供影迷抽獎；孫鵬則笑喊：「票房破億我就帶孫安佐一起遊街示眾。」

「角頭－大橋頭」將於16日全台上映。（編輯：李亨山）1130813

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