金聖圭台北開唱送歌迷婚禮祝福 Key高雄喝珍奶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北17日電）韓團INFINITE隊長金聖圭今晚在台北國際會議中心開唱、SHINee的Key則在高流開唱，韓星南北開唱。金聖圭遇到歌迷自稱明天要結婚，他開心送上祝福；Key則大吃芒果冰、珍奶。

金聖圭今晚演唱會吸引2000名歌迷，並準備多首新歌，他表示，之前一直沒機會帶著新歌唱給粉絲聽，希望今晚藉著演唱會多唱幾首新歌。現場有粉絲舉起韓文應援牌自稱明天要結婚了，希望能收到金聖圭的祝福，而金聖圭看到牌子的第一眼笑喊：「跟我（結婚）嗎？」逗笑其他粉絲，他最後也送上結婚祝福並感謝歌迷一路以來的支持。

另一方面，Key今晚開唱看到粉絲排出「台灣愛Key」的應援後開心表示，沒想到連招呼都還沒打就能收到粉絲的應援。他也以中文表示，「大家好，我是SHINee Key，感謝大家來看我在高雄的第一場個人演唱會，今天就拜託大家了，我今天很開心。」同時說了台語「謝謝」、「大家好」，誠意十足。

為了迎接Key來台開唱，粉絲特別準備珍珠奶茶、牛軋糖、花雕雞口味泡麵及充滿台灣特色的茄芷袋送進後台，Key也開心地拍下照片並分享在個人社群平台Instagram的限時動態。（編輯：李亨山）1130817