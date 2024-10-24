伊朗導演夫妻檔新片挑戰禁忌 拍出當代女性變革

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（中央社記者王心妤台北24日電）電影「我最喜歡的蛋糕」由伊朗導演夫妻檔莫卡達、薩納哈打造，片中挑戰伊朗電影禁忌，像是讓女主角不戴頭巾、跟男人一起喝酒等，也獲提名柏林影展金熊獎。

「我最喜歡的蛋糕」（My Favourite Cake）是曾以「贖罪風暴」（Ballad Of A White Cow）獲得矚目的伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）、貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha）最新作品，故事描述女性在伊朗的寂寥生活及勇敢的追愛過程。

女主角莉莉法哈德普爾（Lily Farhadpour）片中挑戰伊朗電影的演出禁忌，像是不戴頭巾、與男人飲酒共樂，甚至挖苦「道德警察」，呈現女性在伊朗的重要轉變。

「我最喜歡的蛋糕」不僅獲提名柏林影展金熊獎，更連奪國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎等獎項，同時會在今年金馬影展放映，11月29日在台灣上映。（編輯：張雅淨）1131024