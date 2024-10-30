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張鈞甯「化外之醫」再披白袍 外科醫欽點：很適合

2024/10/30 12:15（10/30 13:16 更新）
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演員張鈞甯（圖）在影集「化外之醫」再披白袍，飾演充滿奉獻精神的醫生，努力治療病童，卻在忙碌中忽略了家庭。（公視、中華電信、瀚草文創提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月30日
演員張鈞甯（圖）在影集「化外之醫」再披白袍，飾演充滿奉獻精神的醫生，努力治療病童，卻在忙碌中忽略了家庭。（公視、中華電信、瀚草文創提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）演員張鈞甯繼「白色巨塔」後再披白袍，和越南影帝連炳發在新劇「化外之醫」飆戲，戲裡戲外都有沉著冷靜個性的張鈞甯更被外科醫師欽點，認為她的特點很適合來當外科醫師。

戲劇「化外之醫」以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，一場祕密手術使2名素昧平生的角色命運交織；劇中張鈞甯專心治療病童，卻忽略自己的孩子；連炳發飾越南清潔工為母親的醫療費拚命賺錢，面對非法執業的風險。

張鈞甯在劇中飾演1名充滿奉獻精神的醫師，她努力治療病童，卻在忙碌中忽略了家庭。她為此進行醫療相關的田野調查和練習，她透過新聞稿分享，「這次的挑戰讓我進入醫院觀摩學習，並與多名醫師交流，也特別觀察了女性醫師的生活。」

有趣的是，張鈞甯好奇地問醫師：「什麼樣的個性適合來選外科醫師？」醫師回答：「像妳就很適合！」原來戲外她沉著冷靜的個性，是成為外科醫師的重要特質之一。

楊一展則飾演人力資源公司的仲介，要八面玲瓏同時看盡人情冷暖、人生百態，又要面對許多灰色地帶只為生存，坦言該角讓他著實在人生上了一堂課。

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連炳發在劇中則因為母親重病而不得不在台灣拚搏的清潔工，他表示為該角色做足準備，「這是我第一次演醫師，我利用每個機會觀察和學習，這是一個全新且具挑戰性的領域，但我覺得它既刺激又有趣。」在開拍之前，演員們還參加了由專家和醫師主辦的手術工作坊，「我還獲得了手術器械，可以每天在飯店練習，並且有定期的測試，專家會評估我的技術。」

許安植則飾演因醫療糾紛與張鈞甯角色產生衝突的檢察官，她希望觀眾能因為該劇注意到更多不容易被看見的議題；蔡亘晏（爆花）在劇中則是張鈞甯的最強護理師助手。（編輯：陳政偉）1131030

#越南
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