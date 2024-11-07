金馬影展「默視錄」揭幕 導演讚李康生眼神滿人性

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（中央社記者王心妤台北7日電）金馬影展今年由導演楊修華新片「默視錄」今天揭開序幕，電影以偷窺跟失蹤為主題材，揭開監控下的人性日常。楊修華誇讚李康生的眼神充滿人性，且這些演員都是他的首選。

金馬影展今年共有181部電影參展，也有奧斯卡獎得主關繼威、關家永、王慶、日本影帝阿部寬等人來頒獎，影展票預售至今已經有162場次秒殺，預售超過7萬張門票，銷售率已達73.3%。

楊修華今天帶著製片陳璽文、演員李康生、陳雪甄、巫建和、林幻夢露、電影作曲家福多瑪（Thomas Foguenne）受訪分享拍攝心情。

李康生片中飾演偷窺者角色，楊修華表示，初期寫劇本就想到李康生，覺得他的眼神很具人性，是再好不過的演員，「所有的演員都是我的第一人選。」李康生則說，每個人都有好奇心想要窺探別人，演出時就把這樣的感覺表現出來。

巫建和跟林幻夢露片中有親密戲，巫建和透露現場有親密指導協助，而楊修華自稱不喜歡一場戲拍太多次，這場親密也拍約2、3次就完成了。

陳雪甄片中飾演巫建和的媽媽，但兩人實際上只差了13歲。陳雪甄笑說，並沒有介意，「因為我大概10年前就演過蔡凡熙的媽媽了！」

另外，福多瑪連續2年金馬獎角逐最佳電影原創音樂，他謙稱是運氣好，很開心能夠被肯定，且去年得知入圍的心情比較緊張。（編輯：陳政偉）1131107