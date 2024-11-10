季芹新片飾演嚴肅單親媽 戲外開明盼兒女自信樂觀

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（中央社記者洪素津台北10日電）演員季芹在電影「夜校女生」飾演望女成鳳的單親媽，和片中女兒陳姸霏有很多衝突戲。季芹坦言角色挑戰大，因戲外的她是朋友型媽媽，希望小孩有自信、樂觀，老公王仁甫則是扮黑臉。

季芹、陳姸霏、項婕如、邱以太主演的電影「夜校女生」在金馬影展首映，今天4人齊聚出席影展活動。季芹在片中對女兒陳姸霏相當嚴格；戲外她對小孩的教育則相當開明，比起學業，她更希望孩子們有自信、樂觀，在小孩遇到事情時，會選擇和小孩聊天，讓他們自己做出決定。

季芹也自爆曾在小孩考試前邀約出遊，沒想到卻反被孩子嗆「不良家長」，讓她哭笑不得。

季芹透露，老公王仁甫在家扮黑臉，是一名鋼鐵直男，他有時候情緒比較激動，常常需要她跳出來緩和氣氛。不過王仁甫對女兒、兒子待遇大不同，接女兒放學都在學校大門口，兒子則是搭捷運到某站，還說「男生就是要靠自己」，讓季芹傻眼。

邱以太在片中飾演校園萬人迷，許多女同學向他示好，實際上他根本不敢跟女生講話，自認不是萬人迷，而是讓老師頭痛的問題學生。他害羞表示，自己超沒guts，很不會追求女生。

「夜校女生」預定2025年上映。（編輯：張雅淨）1131110