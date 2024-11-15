永昇電影捐贈著作給影視聽中心 借助國家力量保存

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（中央社記者王心妤台北15日電）永昇電影的「假如我是真的」、「上海社會檔案」近日將公司電影著作權捐贈給國家電影及視聽文化中心，將納入數位修復工程計畫，並期待能借助國家力量把文物跟作品流傳下去。

根據國家電影及視聽文化中心提供資料，江日昇加入永昇電影公司後，從發行公司轉為電影製作，啟用導演王童拍出「假如我是真的」，抱回1981年的金馬獎最佳影片、最佳男主角、改編劇本獎，接著推出「上海社會檔案」，讓陸小芬因為此片一炮而紅。

江日昇家屬江王玉華及江宗憲代表永昇電影公司昨天出席捐贈簽約儀式，江王玉華表示：「我先生江日昇把電影當作愛好，我們家裡的人幫不上什麼忙，但很感謝這些電影拍攝的工作人員、導演，大家那幾年一起合作、默默把拍攝做得那麼好。」她也說：「借助國家的力量把這些文物跟作品流傳下去，衷心感謝各位！」

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影視聽中心前身為電影資料館，前館長李天礢也出席活動並說，過去就曾跟江日昇提過，把原本放在香港的電影作品運來台灣保存，對於如今能好好保存作品感到欣慰。

影視聽中心董事長褚明仁表示，影視聽中心不只會繼續典藏這些電影文物，更會以策展、活動推廣的形式繼續發揚光大，下一步計劃是在3年內完成永昇電影捐贈著作權，本中心典藏的36部影片數位化，交由專業修復團隊進一步評估素材狀況，將分階段規劃出縝密的數位修復工程。（編輯：陳政偉）1131115