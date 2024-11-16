本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》1局上日本先馳得點 台灣0比1暫時落後
首頁 / 娛樂

柯大堡首開個唱如廟會 邀9尊神明同樂

2024/11/16 18:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北16日電）歌手柯大堡首次開個人演唱會，他邀請9尊神明和樂迷一起同樂，9尊神明為這場演唱會所有募資的樂迷「稟疏文」祈求平安，演唱會近2.5小時、18首歌曲宛如大型廟宇慶典。

柯大堡舉行「甲辰年最大科」個人演唱會翻玩廟會，他邀請白沙屯媽祖、山邊媽祖、天德宮邱二王、大溪廣澤宮廣澤尊王、妙應仙妃、演藝祖師爺西秦王爺與田都元帥親臨現場，斗六長和宮也請來開基三聖母與謝家小太子，昨天一早柯大堡就迎神、安座、祭台，祈求演唱會順利進行。

柯大堡入行至今13年，曾是「紅花樂團」吉他手，後以廟青之姿組「台客電力公司」發行過3張專輯，一首「隨行」跟隨媽祖走遍全台大街小巷感動無數人，近期最新單曲「東港溫王爺」一上架就躍上KKBOX台語日榜第5名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

演唱會中柯大堡也邀請賴銘偉合唱「萬年香火」，演唱時柯大堡感動落淚，他感謝賴銘偉在最低潮時陪伴，賴銘偉也在台上打趣地說：「柯大堡我學弟，請大家支持一個用心、愛家、怕女兒，又堅持、執著在音樂上的金鐘主持人柯大堡。」

另外，柯大堡唱到歌曲「一欉思念」再度感動落淚，他講述20多歲的自己太過荒唐，身上沒錢在家裡翻箱倒櫃，找到一個紅包袋裡面有100元，當時很開心就花掉了，後來才知道那是外婆的手尾錢，這首歌在提醒自己「不要再過以前年輕荒誕揮霍的生活」。（編輯：龍柏安）1131116

柯大堡
2024傳藝中心鬥陣趣 20組特色舞龍陣頭現台北
賴銘偉
連江縣運動會開幕 軍民混合展開競技
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：