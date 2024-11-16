柯大堡首開個唱如廟會 邀9尊神明同樂

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（中央社記者洪素津台北16日電）歌手柯大堡首次開個人演唱會，他邀請9尊神明和樂迷一起同樂，9尊神明為這場演唱會所有募資的樂迷「稟疏文」祈求平安，演唱會近2.5小時、18首歌曲宛如大型廟宇慶典。

柯大堡舉行「甲辰年最大科」個人演唱會翻玩廟會，他邀請白沙屯媽祖、山邊媽祖、天德宮邱二王、大溪廣澤宮廣澤尊王、妙應仙妃、演藝祖師爺西秦王爺與田都元帥親臨現場，斗六長和宮也請來開基三聖母與謝家小太子，昨天一早柯大堡就迎神、安座、祭台，祈求演唱會順利進行。

柯大堡入行至今13年，曾是「紅花樂團」吉他手，後以廟青之姿組「台客電力公司」發行過3張專輯，一首「隨行」跟隨媽祖走遍全台大街小巷感動無數人，近期最新單曲「東港溫王爺」一上架就躍上KKBOX台語日榜第5名。

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演唱會中柯大堡也邀請賴銘偉合唱「萬年香火」，演唱時柯大堡感動落淚，他感謝賴銘偉在最低潮時陪伴，賴銘偉也在台上打趣地說：「柯大堡我學弟，請大家支持一個用心、愛家、怕女兒，又堅持、執著在音樂上的金鐘主持人柯大堡。」

另外，柯大堡唱到歌曲「一欉思念」再度感動落淚，他講述20多歲的自己太過荒唐，身上沒錢在家裡翻箱倒櫃，找到一個紅包袋裡面有100元，當時很開心就花掉了，後來才知道那是外婆的手尾錢，這首歌在提醒自己「不要再過以前年輕荒誕揮霍的生活」。（編輯：龍柏安）1131116

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