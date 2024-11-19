本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登出席G20峰會 呼籲支持烏克蘭主權及以哈停火
首頁 / 娛樂

李安代表台灣赴日領獎強調驕傲 拍片低潮受鼓舞

2024/11/19 07:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京18日專電）台灣導演李安獲頒「高松宮殿下紀念世界文化賞」，親赴日本出席頒獎典禮。他在記者會上提到日本電影「摩斯拉」，當場哼上一段主題曲。他表示，能代表台灣獲獎很驕傲，最近拍片比較辛苦，處於低潮期，感覺受鼓舞。

今年邁入35週年的「高松宮殿下紀念世界文化賞」，由日本歷史最悠久的文化財團日本美術協會設立，歷代總裁都由日本皇室成員擔任。出身台灣的導演李安以電影「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為今年戲劇與影像領域的獲獎者。

談到日本電影與東方電影，李安表示，他在美國學習電影的過程中發現，西方不理解「悲傷」。像是中文的「慈悲」，悲（sadness）是最接近慈（kindness）的感情。「這是一種東方的感情，我們沒有將悲傷排斥在外，而是去擁抱它，接受生活本身內在的悲傷。接納它、滋養它，因此生出了善良」。

他認為，日本人可能最能表達這種情感，特別是他們的微妙的悲傷。

李安表示，他在美國學習基本電影技術，感受到全球電影語言的統一性是由西方，特別是美國電影所建立的。但是，隨著電影發展數十年，「在世界電影中留下我們的足跡、建立我們的語言是非常重要的。」

他說，「我覺得現在的電影有點無聊。人們比較沒有興趣去電影院看電影，很大一部分原因是感到厭倦了。電影的結構、邏輯、因果關係，也就是所謂的電影語言，思維已經被固定化了。是時候用我們的邏輯、我們的表達方式來做些改變了。我們的非線性敘事、接受悲傷的方式、如何擁抱、珍視並反思悲傷，並與他人分享這種情感，這些都是我們應該向世界展示的。」

李安認為，不應該僅僅跟隨既有的內容和表達方式，而是要珍視自己的文化遺產，並在電影中表達出來。

他也提到5、6歲時看過日本電影「摩斯拉」，那是他最喜歡的一部電影，還記得電影主題曲。他昨天和老婆走到東京鐵塔附近，忍不住想起電影中摩斯拉攻擊東京鐵塔的場景。

除了輕鬆的話題，記者會上也談到李安台灣出身、美國受教育，接受各種不同文化薰陶對他產生的影響。李安表示，「我內心永遠有一個矛盾，對於我的歸屬感。這個我壓抑很久，需要表達。不管我拍中文片、英文片、拍印度片，其實都在裡面，就是我的認同跟歸屬。」

他表示，「一方面人生需要自由，不受束縛、自由自在地生活，但另一方面需要歸屬一個群體，永遠在這當中掙扎，所謂的理性與感性，所以我的電影有很多就是歸屬感和缺乏安全感。」

他表示，因為父母從大陸到（台灣），「所以在台灣，我是外省人。當我比較懂事以後，我才發現說，其實世界的真相，很多大人不告訴我們。我到了美國之後，才用我的方法慢慢地知道。所以我空虛過好久的時間，我必須要自己去找認同。這種認同，追根究底還是一種文化，是最虛也是最實的東西。電影，反而讓我有這種歸屬感。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李安表示，所以他一直在變化，因為覺得文化的根源，中原文化的根源好像一場春秋大夢。可能過去大人騙我們，從來不知道真相，現在也找不到立足點，所以這種漂泊感在他的電影裡面一直存在。不管拍什麼東西，不去想它，它自然就會有。

李安提到，「我在台灣長大，有中原的影響，有台灣的影響，我就是這樣子。我們看美國片，也看日本片。我也經歷過這麼多，我會有這麼多的形式、這麼多的內容，也是生存跟表達的一種方式。因為我沒有一個固定的東西。」他停頓了一下接著說，「這可能也就是台灣的本性。」（編輯：唐佩君）1131119

李安
花蓮東華附小表揚傑出校友 李安、羅一鈞獲獎日本高松宮殿下紀念世界文化獎 李安獲獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：