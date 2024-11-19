李安代表台灣赴日領獎強調驕傲 拍片低潮受鼓舞

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京18日專電）台灣導演李安獲頒「高松宮殿下紀念世界文化賞」，親赴日本出席頒獎典禮。他在記者會上提到日本電影「摩斯拉」，當場哼上一段主題曲。他表示，能代表台灣獲獎很驕傲，最近拍片比較辛苦，處於低潮期，感覺受鼓舞。

今年邁入35週年的「高松宮殿下紀念世界文化賞」，由日本歷史最悠久的文化財團日本美術協會設立，歷代總裁都由日本皇室成員擔任。出身台灣的導演李安以電影「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」兩度獲得奧斯卡金像獎最佳導演，被選為今年戲劇與影像領域的獲獎者。

談到日本電影與東方電影，李安表示，他在美國學習電影的過程中發現，西方不理解「悲傷」。像是中文的「慈悲」，悲（sadness）是最接近慈（kindness）的感情。「這是一種東方的感情，我們沒有將悲傷排斥在外，而是去擁抱它，接受生活本身內在的悲傷。接納它、滋養它，因此生出了善良」。

他認為，日本人可能最能表達這種情感，特別是他們的微妙的悲傷。

李安表示，他在美國學習基本電影技術，感受到全球電影語言的統一性是由西方，特別是美國電影所建立的。但是，隨著電影發展數十年，「在世界電影中留下我們的足跡、建立我們的語言是非常重要的。」

他說，「我覺得現在的電影有點無聊。人們比較沒有興趣去電影院看電影，很大一部分原因是感到厭倦了。電影的結構、邏輯、因果關係，也就是所謂的電影語言，思維已經被固定化了。是時候用我們的邏輯、我們的表達方式來做些改變了。我們的非線性敘事、接受悲傷的方式、如何擁抱、珍視並反思悲傷，並與他人分享這種情感，這些都是我們應該向世界展示的。」

李安認為，不應該僅僅跟隨既有的內容和表達方式，而是要珍視自己的文化遺產，並在電影中表達出來。

他也提到5、6歲時看過日本電影「摩斯拉」，那是他最喜歡的一部電影，還記得電影主題曲。他昨天和老婆走到東京鐵塔附近，忍不住想起電影中摩斯拉攻擊東京鐵塔的場景。

除了輕鬆的話題，記者會上也談到李安台灣出身、美國受教育，接受各種不同文化薰陶對他產生的影響。李安表示，「我內心永遠有一個矛盾，對於我的歸屬感。這個我壓抑很久，需要表達。不管我拍中文片、英文片、拍印度片，其實都在裡面，就是我的認同跟歸屬。」

他表示，「一方面人生需要自由，不受束縛、自由自在地生活，但另一方面需要歸屬一個群體，永遠在這當中掙扎，所謂的理性與感性，所以我的電影有很多就是歸屬感和缺乏安全感。」

他表示，因為父母從大陸到（台灣），「所以在台灣，我是外省人。當我比較懂事以後，我才發現說，其實世界的真相，很多大人不告訴我們。我到了美國之後，才用我的方法慢慢地知道。所以我空虛過好久的時間，我必須要自己去找認同。這種認同，追根究底還是一種文化，是最虛也是最實的東西。電影，反而讓我有這種歸屬感。」

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李安表示，所以他一直在變化，因為覺得文化的根源，中原文化的根源好像一場春秋大夢。可能過去大人騙我們，從來不知道真相，現在也找不到立足點，所以這種漂泊感在他的電影裡面一直存在。不管拍什麼東西，不去想它，它自然就會有。

李安提到，「我在台灣長大，有中原的影響，有台灣的影響，我就是這樣子。我們看美國片，也看日本片。我也經歷過這麼多，我會有這麼多的形式、這麼多的內容，也是生存跟表達的一種方式。因為我沒有一個固定的東西。」他停頓了一下接著說，「這可能也就是台灣的本性。」（編輯：唐佩君）1131119