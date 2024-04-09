李安獲母校紐約大學榮譽 感性回味唸電影初心

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（中央社記者洪素津台北9日電）國際大導演李安今天榮獲母校紐約大學的帝勢藝術學院頒發榮譽，讓他回味起當年唸電影的興奮和初心。助理李良山則代為回應：「母校頒獎，十分溫馨。很高興參與這次活動。」

曾以「斷背山」和「少年Pi的奇幻漂流」兩度獲得奧斯卡最佳導演的台灣大導演李安，今天在紐約大學帝勢學院2024年盛會中獲頒榮譽，回到過往熟悉的校園，李安也有感而發：「回味當年剛唸電影的興奮與初心，或可激勵因常年搏鬥而疲累的心情。」

除李安之外，同樣獲得表彰的還有金球獎提名演員寇瑞斯托爾（Corey Stoll）以及白金唱片歌手和詞曲作者麥迪遜洛夫（Madison Love）等人。

目前李安正在籌拍「李小龍」（Bruce Lee）生平傳記片，主角李小龍將由愛子李淳擔綱主演。談及籌備中的新作，李安表示自己和李小龍有很多共通點，笑稱：「他有身分認同的問題，很渴望歸屬感、渴望找到屬於自己的位置，這真的讓我深感共鳴。」

至於新片「李小龍」的最新進度，助理則回應表示「還在奮鬥中，還沒有確定，謝謝關心。」（編輯：龍柏安）1130409