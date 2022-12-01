李安將拍李小龍電影 與兒子李淳重現武打巨星風采

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（中央社記者王心妤台北1日電）奧斯卡導演李安今天被外媒報導將拍攝武打巨星李小龍相關電影，李安兒子李淳將飾演李小龍。李安透過助理證實，「一切都還在籌劃階段，我們會盡全力拍出一部好看的電影」。

美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）報導，李安受訪表示，李小龍不完全是美國人也非中國人，而是東方與西方的橋梁，讓全世界認識了中國功夫，李小龍是一名戰鬥的科學家，也是有象徵意義的表演藝術家，帶起武術與動作片的革命。

李安提到，自己一直想說李小龍的故事，李小龍的體重才135磅（約61公斤），卻擁有超凡的力量，又透過努力讓不可能的夢想成真。

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李安的助理今天對中央社記者表示，「一切都還在籌劃階段，但很高興Sony支持並宣布此計畫」。李安表示，會盡全力拍出一部好看的電影。李淳經紀人則對中央社記者表示，李淳已經扎實訓練粵語和武術2、3年。

李淳今年憑藉「智齒」入圍金馬獎最佳男配角獎，片中就使用粵語也有動作戲。李淳受訪時曾分享拍攝動作戲的困難，也透露已經進行168間歇性斷食一段時間。他今年走上金馬紅毯時，只套上藍色西裝外套小露胸肌，看得出已為李小龍電影積極準備一段時間。（編輯：張雅淨）1111201