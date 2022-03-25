李淳新戲勾起懷念滋味 難忘李安獨家配方義大利麵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北25日電）李淳和孫可芳主演的電視電影「洞裡的月亮」，透過料理帶出家人間情感與牽絆，劇中李淳替女友找回失傳的味道不斷嘗試，也說戲外最難忘滋味，就是老爸李安的獨家配方義大利麵。

「洞裡的月亮」劇情描述女主角與廚師男友準備在台北開一家私廚，設計菜單時，意外勾起兒時的回憶與心中懷念的滋味，進而回到台南老家找尋「家的味道」。

這部戲是李淳和孫可芳第二度合作，透露孫可芳很喜歡在片場吃軟糖，但都吃不胖，李淳跟著她吃反倒發福，「大家看這齣戲的時候可以觀察，會發現有1、2場戲李淳有點胖了，這都怪孫可芳餵了我太多軟糖」。

李淳飾演廚師，他透露雖然廚藝比不上專業，但為了鏡頭好看，特別練習煮菜技巧跟刀工，「我比較專注在刀工刀法展示，展現廚師氣場，那時每天不斷練習切紅蘿蔔」，漸漸地喜歡上做菜，偶爾還會做給爸爸李安吃，「他都說味道非常好，給我好評，所以蠻開心的」。

李淳分享，父親有時會在家做菜，讓從小在國外長大的他，對台灣料理並不陌生，更爆料：「媽媽是會用微波爐，爸爸則廚藝蠻厲害的」，讓孫可芳一聽打趣直呼：「如果我是他媽，我會揍他。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李淳說小時候印象最深刻、最懷念的是爸爸李安的義大利麵料理，「爸爸會自己做番茄醬，跟一般外面的不太一樣，是用自己家後院種出來的番茄做出來，配方是爸爸自己發明的」。那道菜讓李淳回想到以前跟哥哥出去玩，回家後爸爸都會做這道簡單又好吃的料理當午餐，更開玩笑說：「現在逼迫爸爸再做一次還是能吃到。」

「洞裡的月亮」4月15日晚上10時在中視首播，4月17日晚上10時在中天娛樂台播出。（編輯：張芷瑄）1110325