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李安得獎獲日皇接見 駐日代表處設宴邀林志玲同慶

2024/11/20 22:19（11/20 22:41 更新）
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導演李安（前排左1）獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，20日與其他4名得獎人到皇宮獲日皇德仁與皇后雅子接見。晚間接受駐日代表李逸洋（前排右1）設宴慶祝，女星林志玲（後排左1）、日本知名導演是枝裕和（後排右1）等出席。李逸洋贈台灣漫畫家韋蘺若明的畫作。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
導演李安（前排左1）獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，20日與其他4名得獎人到皇宮獲日皇德仁與皇后雅子接見。晚間接受駐日代表李逸洋（前排右1）設宴慶祝，女星林志玲（後排左1）、日本知名導演是枝裕和（後排右1）等出席。李逸洋贈台灣漫畫家韋蘺若明的畫作。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京20日專電）導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，今天與其他4名得獎人到皇宮獲日皇德仁與皇后雅子接見。晚間接受駐日代表李逸洋設宴慶祝，女星林志玲、日本名導是枝裕和等人獲邀出席共襄盛舉。

李逸洋伉儷今晚在東京大倉酒店設宴慶賀李安榮獲獎，出席者有李安伉儷、是枝裕和、林志玲、「高松宮殿下紀念世界文化獎」主辦方、日本美術協會會長日枝久、李安好友、製作人李良山伉儷等。

李逸洋致詞時表示，「李安是迄今唯一榮獲2座奧斯卡金像獎最佳導演的亞洲人，也是柏林影展史上唯一榮獲2部最佳影片的導演，同時也得到金球獎與英國影劇學院的最佳導演。李安的作品精湛，得獎無數，揚名國際」。

李逸洋指出，李安在台南長大，也在台灣養成觀察世界的眼光，不管在哪裡拍片，總是能夠給國人帶來一份光榮感。李安在台灣豐富的文化底蘊下，加上美國專業教育薰陶，最重要是其個人的天賦與努力，積累細膩的情感，拍攝出許多感動世人的影片。

李逸洋進一步表示，「李安最令人敬佩的是，在國際上獲得卓越成就的同時，長期以來對台灣本土的發展大力支持，從2018年起4年擔任金馬獎執委會的主席，也開辦電影大師課，運用他自己的影響力，邀請國際影壇重量級人士到台灣授課，提攜後進不遺餘力。」

李逸洋在致詞最後說，總統賴清德特別要他轉達對李安獲獎的恭賀，以及感謝李安大力支持台灣電影。

李安表示，這次獲獎有點驚訝，因為這是一個美術獎、非常珍貴的獎，身為台灣第一位獲此獎，不僅感覺到很好，也替孕育自己的台灣、替大家感到非常地驕傲。

對於「高松宮殿下紀念世界文化獎」主辦方花了約半年時間籌備活動，他也說對日本人做事的細節感到讚嘆，這幾天也感受到非常隆重的榮耀，覺得一切井然有序，以及做藝術的人被尊重的感覺。

李安表示，這幾天他感觸很深的是，所有致詞人士有一個共同的主題，那就是「戰爭與和平」。

他說：「我們現在生活在一個非常躁動不安的環境，這種世界氣氛衝突很多，很多的不安和對意識形態的衝突。我覺得隱隱約約在致詞者的口氣裡感受到有一種真誠，那就是好像『這個世界我們不曉得要怎麼辦』，也不是逃脫，就是希望寄託藝術家能給我們一些答案。」

李安表示，其實像他這個年紀，在台灣長大，學校、家長、社會都非常不鼓勵做藝術的東西或是做電影。但現在能夠得到重視，是很好的鼓勵，他很感謝大家的參與，也感謝日本主辦單位、日本友人關切，還有大使（李逸洋）的照顧和招待，這樣的善緣讓他非常珍惜。

李安特別感謝是枝裕和長期對金馬獎、電影大師課和台灣電影的投入關注。他表示是枝裕和所提供的協助是非常可貴的友情。李安最後還笑望林志玲說：「志玲，好久沒看到妳，謝謝妳今天來，我們台灣最可愛的人。」

李逸洋特別致贈由曾榮獲日本國際漫畫賞的漫畫家韋蘺若明的畫作，內容呈現日本美術協會會長日枝久與導演李安握手祝賀，而駐日代表李逸洋和文化部長李遠鼓掌賀喜的情形。

平時旅居美國的李安結束這次東京行程後，將趕回台灣參加金馬獎。（編輯：張芷瑄）1131120

導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，駐日代表李逸洋20日晚間在東京大倉酒店設宴，女星林志玲受邀出席。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，駐日代表李逸洋20日晚間在東京大倉酒店設宴，女星林志玲受邀出席。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
駐日代表李逸洋（右）設宴慶祝導演李安（左）獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。他指出，李安在台南長大，也在台灣養成觀察世界的眼光，不管在哪裡拍片，總是能夠給國人帶來一份光榮感。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
駐日代表李逸洋（右）設宴慶祝導演李安（左）獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。他指出，李安在台南長大，也在台灣養成觀察世界的眼光，不管在哪裡拍片，總是能夠給國人帶來一份光榮感。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。駐日代表李逸洋20日晚間在東京大倉酒店設宴，邀女星林志玲、日本導演是枝裕和等人一同慶祝。李逸洋致詞時說，總統賴清德特別要他轉達對李安獲獎的恭賀，以及感謝李安大力支持台灣電影。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。駐日代表李逸洋20日晚間在東京大倉酒店設宴，邀女星林志玲、日本導演是枝裕和等人一同慶祝。李逸洋致詞時說，總統賴清德特別要他轉達對李安獲獎的恭賀，以及感謝李安大力支持台灣電影。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
駐日代表李逸洋在東京大倉酒店設宴慶祝導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。嫁到東京的台灣女星林志玲、日本知名導演是枝裕和等受邀出席同慶。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
駐日代表李逸洋在東京大倉酒店設宴慶祝導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。嫁到東京的台灣女星林志玲、日本知名導演是枝裕和等受邀出席同慶。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日
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