李安得獎獲日皇接見 駐日代表處設宴邀林志玲同慶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京20日專電）導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，今天與其他4名得獎人到皇宮獲日皇德仁與皇后雅子接見。晚間接受駐日代表李逸洋設宴慶祝，女星林志玲、日本名導是枝裕和等人獲邀出席共襄盛舉。

李逸洋伉儷今晚在東京大倉酒店設宴慶賀李安榮獲獎，出席者有李安伉儷、是枝裕和、林志玲、「高松宮殿下紀念世界文化獎」主辦方、日本美術協會會長日枝久、李安好友、製作人李良山伉儷等。

李逸洋致詞時表示，「李安是迄今唯一榮獲2座奧斯卡金像獎最佳導演的亞洲人，也是柏林影展史上唯一榮獲2部最佳影片的導演，同時也得到金球獎與英國影劇學院的最佳導演。李安的作品精湛，得獎無數，揚名國際」。

李逸洋指出，李安在台南長大，也在台灣養成觀察世界的眼光，不管在哪裡拍片，總是能夠給國人帶來一份光榮感。李安在台灣豐富的文化底蘊下，加上美國專業教育薰陶，最重要是其個人的天賦與努力，積累細膩的情感，拍攝出許多感動世人的影片。

李逸洋進一步表示，「李安最令人敬佩的是，在國際上獲得卓越成就的同時，長期以來對台灣本土的發展大力支持，從2018年起4年擔任金馬獎執委會的主席，也開辦電影大師課，運用他自己的影響力，邀請國際影壇重量級人士到台灣授課，提攜後進不遺餘力。」

李逸洋在致詞最後說，總統賴清德特別要他轉達對李安獲獎的恭賀，以及感謝李安大力支持台灣電影。

李安表示，這次獲獎有點驚訝，因為這是一個美術獎、非常珍貴的獎，身為台灣第一位獲此獎，不僅感覺到很好，也替孕育自己的台灣、替大家感到非常地驕傲。

對於「高松宮殿下紀念世界文化獎」主辦方花了約半年時間籌備活動，他也說對日本人做事的細節感到讚嘆，這幾天也感受到非常隆重的榮耀，覺得一切井然有序，以及做藝術的人被尊重的感覺。

李安表示，這幾天他感觸很深的是，所有致詞人士有一個共同的主題，那就是「戰爭與和平」。

他說：「我們現在生活在一個非常躁動不安的環境，這種世界氣氛衝突很多，很多的不安和對意識形態的衝突。我覺得隱隱約約在致詞者的口氣裡感受到有一種真誠，那就是好像『這個世界我們不曉得要怎麼辦』，也不是逃脫，就是希望寄託藝術家能給我們一些答案。」

李安表示，其實像他這個年紀，在台灣長大，學校、家長、社會都非常不鼓勵做藝術的東西或是做電影。但現在能夠得到重視，是很好的鼓勵，他很感謝大家的參與，也感謝日本主辦單位、日本友人關切，還有大使（李逸洋）的照顧和招待，這樣的善緣讓他非常珍惜。

李安特別感謝是枝裕和長期對金馬獎、電影大師課和台灣電影的投入關注。他表示是枝裕和所提供的協助是非常可貴的友情。李安最後還笑望林志玲說：「志玲，好久沒看到妳，謝謝妳今天來，我們台灣最可愛的人。」

李逸洋特別致贈由曾榮獲日本國際漫畫賞的漫畫家韋蘺若明的畫作，內容呈現日本美術協會會長日枝久與導演李安握手祝賀，而駐日代表李逸洋和文化部長李遠鼓掌賀喜的情形。

平時旅居美國的李安結束這次東京行程後，將趕回台灣參加金馬獎。（編輯：張芷瑄）1131120

導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」，駐日代表李逸洋20日晚間在東京大倉酒店設宴，女星林志玲受邀出席。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日

駐日代表李逸洋（右）設宴慶祝導演李安（左）獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。他指出，李安在台南長大，也在台灣養成觀察世界的眼光，不管在哪裡拍片，總是能夠給國人帶來一份光榮感。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日

導演李安獲頒有日本藝術諾貝爾獎之稱的「高松宮殿下紀念世界文化獎」。駐日代表李逸洋20日晚間在東京大倉酒店設宴，邀女星林志玲、日本導演是枝裕和等人一同慶祝。李逸洋致詞時說，總統賴清德特別要他轉達對李安獲獎的恭賀，以及感謝李安大力支持台灣電影。中央社記者楊明珠東京攝 113年11月20日