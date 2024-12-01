浪花男子小巨蛋開唱 藤原丈一郎樂喊Team Taiwan

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（中央社記者王心妤高雄1日電）日本男團「浪花男子」昨晚起在台北小巨蛋開唱，2.2萬歌迷同樂。他們除準備經典歌，也為粉絲準備中文信，藤原丈一郎以中文說「Team Taiwan冠軍，恭喜恭喜！」

「浪花男子」此次亞洲巡迴演唱會以新專輯+Alpha為名，並以NEW CLASSIC開場，成員西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也閃亮登場，並接著演唱Join us！、戀愛防曬、I Wish、Precious one等，共唱了近30首歌曲。

主辦單位此次將日本巡演時出現的3層樓高的氣球人偶和搞笑的「藤原出嫁」短劇搬來台灣，道枝駿佑以中文向飾演愛女「丈子」的藤原丈一郎送上恭喜，成功逗笑粉絲。

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「浪花男子」成員們特別學了中文及台語與歌迷互動，高橋恭平以台語對歌迷喊話「來我這裡！」長尾謙杜說：「開心嗎？我愛你們。」7名成員準備中文信念給粉絲聽，「我們會繼續把愛從日本送到台灣，也請你們從台灣把愛送來喔，我們會全部接住。」

藤原丈一郎以中文大喊：「我愛看棒球Team Taiwan冠軍，恭喜恭喜！」為演唱會畫下歡樂句點，接下來將前往首爾及香港開唱。（編輯：管中維）1131201