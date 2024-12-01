台韓選秀SCOOL寫續篇 遺珠成員仍有望出道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄1日電）選秀SCOOL由台灣和韓國合力打造，天空娛樂營運長王維皓、執行長于傳勇與節目製作人Allen今天分享製作過程，並透露明年將寫下續篇AFTER SCOOL，未出道成員能再爭取出道。

SCOOL除了首度有選秀節目與韓國SBS Medianet合作，也將參與的學員送往韓國以軍事化方式訓練管理，最後1集的出道賽則在昨天將舞台搬回高雄巨蛋，以開放粉絲購票及直播的方式呈現，今天舉辦粉絲演唱會。

王維皓、于傳勇及Allen表示，預計明年推出續篇AFTER SCOOL，將從先前的33名遺珠選手中挑出15人競爭，再以不同方式挑選出9名成員出道。王維皓表示，節目上有很多遺珠，他們也覺得該為學員們負責，最直接的方式即是提供舞台。

對於外界有人質疑SCOOL的評選機制，于傳勇表示，賽制從一開始就定調為全民投票，且節目是與韓國電視台合作，更不可能有其他方式做票，最後討論的僅有導師的票數應該放大多少倍，因為要看票池有多少票而進行評估。

對於AFTER SCOOL，王維皓表示，一切還在籌備中，可能會以生存實境秀的方式呈現，且可能邀請業界人士參與評選，因為這樣的回饋才會最真實。

另外，節目學員林子宸因感情生活掀起爭議，他們表示，林子宸還不確定是不是會參加，將會經過深談之後再考慮。（編輯：管中維）1131201