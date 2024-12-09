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曾立馨結合北管與流行樂創作 巡演盼更多人認識北管

2024/12/9 13:50
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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）歌手曾立馨在彰化學習北管，結合北管樂和流行音樂出版音樂專輯，又和彰化在地作家陳育萱合作創作歌曲歌詞；曾立馨說，12月開始要展開巡迴演出，讓更多人認識北管樂和彰化。

曾立馨因緣際會加入彰化縣梨春園學傳統北管樂，創作結合北管樂的台語流行音樂專輯「轉來的路」，專輯結合北管樂與爵士等流行音樂元素，走出北管樂新路，歌曲主題圍繞北管文化、廟會陣頭、民俗信仰及個人生命經驗等。

曾立馨今天接受媒體聯訪時說，去年成功募資發行台語專輯「轉來的路」，專輯出版後，為籌備專場巡演時，她曾一度猶豫，直到前往彰化南瑤宮擲筊擲出3次聖杯，決心放手一搏，讓媽祖指引她站上舞台，用音樂分享最真實的自己。

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而在「轉來的路」專輯中，還有一首名為「心內的地圖」的歌曲，這首歌曲歌詞由曾立馨與彰化在地作家陳育萱一起創作，介紹在彰化的生活。

曾立馨說，12月中旬開始，將從台北市為起點，進行北、中、南3場的巡迴演出，演出將以全樂團編制，加入北管鼓、中國笛等傳統樂器，與專輯中流行、嘻哈、爵士等現代風格元素融合，呈現出豐富而多元的情感張力，藉由音樂讓更多人認識彰化以及北管樂。（編輯：李淑華）1131209

#彰化南瑤宮
#彰化縣
#台語
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