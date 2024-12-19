傅孟柏照顧女兒想跟著哭 笑喊吵架老婆永遠是對的

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（中央社記者王心妤台北19日電）金鐘視帝傅孟柏今天出席記者會，剛升格當爸的他笑說，有次獨自開車載女兒遇到塞車，女兒開始大哭，當下讓他也想跟著哭，而跟太太吵架也會先認錯，很注意另一半的心情。

傅孟柏今天出席訂房網站活動，現場也展出他在台南拍攝的照片。傅孟柏今年10月跟經紀人太太迎來女兒誕生，談及旅遊經驗，傅孟柏會後受訪表示，一家人明天將赴日本旅遊，女兒是首次搭飛機，讓他有些緊張。

傅孟柏笑稱，因為擔心女兒哭鬧，會準備飛機起飛時餵奶，讓她不容易感覺到耳壓變化，也有準備多副耳塞，可以分送給附近座位的人。

傅孟柏表示，當了爸爸後也有注意另一半的情緒，有時看到太太邊照顧孩子邊工作也會不捨，「我老婆抗壓性滿強的，那時她懷孕還能工作，邊餵奶還能邊喬很多事情。」

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他也笑說，平時會注意不能把注意力都放在女兒身上，「若遇到吵架，無論怎樣都是我的錯，因為有些時候那些情緒都是生理上的荷爾蒙，當下不要和她的任何情緒做辯論，先讓對方情緒是好的為主。」

傅孟柏自稱當爸後也變得更有耐心，像是有次開車載著2隻狗跟女兒出去玩，沒想到塞車時，女兒突然大哭，一旁的狗也被嚇得發抖，「我其實也想跟著大哭。」最後只能趁著紅燈泡奶，一看到路邊停車格馬上餵給女兒喝。（編輯：龍柏安）1131219