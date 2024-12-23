金曲歌后魏如萱年末再出輯 新歌加入兒子聲音藏著愛

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（中央社記者洪素津台北23日電）金曲歌后魏如萱發行第8張專輯「珍珠刑」，今天她參加電台活動分享新歌「惡口」中有加入兒子路易聲音，歌曲聽似惡趣味卻藏著愛；魏如萱更透露兒子慢慢長大，大方上台唱歌樣子讓她很感動。

魏如萱今天到電台宣傳第8張專輯「珍珠刑」，電台準備了耶誕樹，並呼應專輯主題，備有各式各樣銀白色珍珠吊飾讓她掛上，象徵魏如萱一首一首的好歌就像耶誕禮物一樣，陪伴歌迷過暖心耶誕，也祝福魏如萱新專輯大賣，2025年持續發光發熱，像珍珠般驕傲美麗。

魏如萱「珍珠刑」專輯名稱引發討論，珍珠的形成是「美與痛苦同時並存」的過程，魏如萱也說：「我的創作也是如此，我的生命亦然」；魏如萱提到，她跟家人、朋友相處總是報喜不報憂，但人生總有不如意時，於是音樂創作成了她發洩情緒出口。

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魏如萱首次以唸唱呢喃演繹專輯先行曲「惡口」，歌曲中更驚喜加上師弟吳獻的饒舌及兒子路易的聲音，魏如萱透露在家練歌時兒子路易也跟著唱，就順手錄下路易唱「惡口」與各種聲音的音檔，聽似惡趣味卻充滿驚喜，也藏著愛，這也是路易繼「變形金剛」後再次獻聲。

說起兒子路易，魏如萱分享，路易最近在學校耶誕節活動參與合唱團演出，現在沒有那麼害羞，越來越可以唱solo了，在舞台上唱歌樣子讓魏如萱很感動；之後路易有沒有想要走音樂這條路，她認為隨緣，如果路易把歌唱當成嗜好，那也很棒。（編輯：陳仁華）1131223