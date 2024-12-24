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陳慕義找台灣尊嚴 憂心國人不參與政治「弱智化」

2024/12/24 15:04
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（中央社記者洪素津台北24日電）8點檔「好運來」今天首播，演員謝瓊煖、陳慕義、藍葦華到餐廳宣傳造勢，而陳慕義熱衷政治，認為國人不關心政治就會走向弱智化，更透露自己一直拍戲就是在尋找台灣的尊嚴。

謝瓊煖、陳慕義、藍葦華今天到餐廳宣傳8點檔新戲「好運來」，陳慕義分享，演8點檔會重新更改自己的生活方式，陪伴2個女兒是一定要的行程，透過和女兒的對話也可以練習寫劇本。

陳慕義表示，不會過問女兒的感情生活，「我這個爸爸是撿來的，我真正意識到的時候是我女兒大學畢業，現在我關心她們，但我也怕女兒愚蠢，為了要陪我不要交男朋友，但是我不敢說。」

陳慕義向來熱衷政治，他提及關心政治的重要性，「對自己國家、自己生活的土地沒有感觸怎麼可能？不理會的話，就是把自己人格踐踏了。」更表示自己一直拍戲就是在尋找台灣的尊嚴。

陳慕義認為人是群居動物，「這是你就算不理政治，政治還是會找上你，人是群居動物，就是隨時都會碰上政治。」他憂心國人不關心政治，「如果你要繼續這樣，你就會被弱智化。」

日前陳慕義期待參加金馬獎，最後卻未受邀，他坦然接受，至於吳慷仁在最後關頭上台頒獎，對此陳慕義笑說：「我不知道，那個猴死囡仔沒跟我講我哪知，可能有人請他沒有請我，我又不會假會（台語的自以為是）自己去問。」

同劇的藍葦華這次的角色是往喜劇方向去詮釋，問到親密戲需不需要報備，藍葦華表示，老婆很尊重他的工作，「她以前不敢看，現在就很自然，以前不敢看是怕會吃醋，現在不會吃醋，慢慢習慣老公是演員。」

談到和小孩的互動，藍葦華直言，小孩會去學校介紹爸爸是演員，讓他相當害羞，怕小孩的同學誤以為炫耀。（編輯：龍柏安）1131224

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