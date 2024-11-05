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陳慕義嘆得金馬沒工作 暗酸吳慷仁不在台灣演戲

2024/11/5 21:24（11/5 21:41 更新）
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演員楊慶煌（左起）、龍天翔、陳慕義、高群5日出席戲劇「好運來」開鏡儀式，陳慕義受訪時感嘆自己得金馬男配角後就沒戲演，已有1年沒拍戲，這次算是得獎後的首個工作，也特別感謝製作人蕭大陸賞識。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月5日
演員楊慶煌（左起）、龍天翔、陳慕義、高群5日出席戲劇「好運來」開鏡儀式，陳慕義受訪時感嘆自己得金馬男配角後就沒戲演，已有1年沒拍戲，這次算是得獎後的首個工作，也特別感謝製作人蕭大陸賞識。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月5日
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（中央社記者洪素津台北5日電）演員陳慕義今天出席民視8點檔開鏡，他感嘆得金馬獎後就沒戲演，而聊到赴中國拍戲的吳慷仁，他悠悠地說：「我得男配角，得男配角的台灣沒戲演，得男主角的不願意在台灣演戲。」

民視最新8點檔「好運來」今天舉行開鏡儀式，此劇有謝瓊煖、侯怡君、倪齊民、龍天翔、陳慕義、高欣欣、高群、蘇晏霈、王瞳、米可白等人參與演出。

陳慕義感嘆，自己得金馬獎最佳男配角之後就沒戲演，目前已有1年沒拍戲，這次算是得獎後的第一個工作，他感謝製作人蕭大陸的賞識。

陳慕義近1年沒有拍戲，透露去電視台都是進新聞棚、而不是戲劇棚，「對我來講也有好處，我有1年的時間思考，台灣影劇環境、政治環境有什麼問題，我戲本來就是接不完」。他認為要把戲演好，一定要清楚自己是誰、要演什麼戲。

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而金馬獎向來會邀請歷屆得主來頒獎，陳慕義表示，還沒收到主辦單位邀請。至於近日赴中國發展的金馬影帝吳慷仁，則以工作為由不克參加今年金馬獎，陳慕義暗指，「我得男配角，得男配角的台灣沒戲演，得男主角的不願意在台灣演戲」。

陳慕義猜測沒被金馬獎邀請可能是因為自己有一些政治立場的發言，他強調自己一定會慎重頒獎，且提醒得獎者，「拿獎要自己承擔，以後在台灣可能不會有戲可以演」。（編輯：張雅淨）1131105

演員蘇晏霈（左起）、侯怡君、謝瓊煖5日出席戲劇「好運來」開鏡儀式，3人開心合影。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月5日
演員蘇晏霈（左起）、侯怡君、謝瓊煖5日出席戲劇「好運來」開鏡儀式，3人開心合影。（民視提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月5日
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