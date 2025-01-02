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首頁 / 娛樂

「遇見花香2」定檔 林辰唏、程予希新造型受矚目

2025/1/2 22:05（1/2 22:16 更新）
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戲劇「第一次遇見花香的那刻」第2季即將上檔，新一季劇集中，演員程予希（前）彈起貝斯，以紅色短髮的搖滾新造型亮相。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月2日
戲劇「第一次遇見花香的那刻」第2季即將上檔，新一季劇集中，演員程予希（前）彈起貝斯，以紅色短髮的搖滾新造型亮相。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月2日
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（中央社記者洪素津台北2日電）演員林辰唏、程予希主演的戲劇「第一次遇見花香的那刻」推出第2季，劇中時間軸交錯，2人穿回高校制服搞曖昧，卻又同時以全新造型現身，林辰唏穿起帥氣套裝，程予希則以紅色短髮亮相。

原創台劇「第一次遇見花香的那刻」睽違3年，第2季將在2025年開春回歸，正式定檔2月18日於Netflix與GagaOOLala首播。今天釋出最新預告，其中秀出第1季的揪心戲碼，更曝光林辰唏、程予希的嶄新形象。

預告片中有2大亮點，第1是搶先一窺新一季中的高中慶生回憶戲碼，林辰唏與程予希再次穿回高中制服，青澀模樣與可愛互動火花十足；第2則是2人在新時間線上外型的轉變，林辰唏穿起成熟套裝，對比程予希彈貝斯、以紅色短髮搖滾造型亮相，宣告截然不同的人生階段。

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第2季卡司除了2名金鐘獲獎演員林辰唏、程予希，以及李易回歸演出，更邀請曾在戲劇「酷蓋爸爸」中以妻妻角色現身的路嘉欣、趙逸嵐聯袂友情演出，還有林依晨同門新人師妹袁漠遙飾演歌手，她在劇中有吃重演出，預告將為故事加入新火花。

「第一次遇見花香的那刻2」擴大製作規模與故事篇幅，帶來超越第1季的雙倍集數、共計12集，將於2月18日在Netflix與GagaOOLala首播。（編輯：張雅淨）1140102

演員林辰唏（中）在2月將上檔的新劇「第一次遇見花香的那刻2」中，穿起成熟套裝亮相，宣告截然不同的人生階段。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月2日
演員林辰唏（中）在2月將上檔的新劇「第一次遇見花香的那刻2」中，穿起成熟套裝亮相，宣告截然不同的人生階段。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月2日
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