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民歌50高峰會最後一年 金曲連發掀歌迷回憶

2025/1/10 21:52（1/10 22:06 更新）
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「2025民歌50高峰會 最終場」北中南一共舉辦6場，10日晚間率先在台北小巨蛋開唱，歌手王瑞瑜（左起）、羅吉鎮、楊耀東、施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、李明德等人同台獻唱。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
「2025民歌50高峰會 最終場」北中南一共舉辦6場，10日晚間率先在台北小巨蛋開唱，歌手王瑞瑜（左起）、羅吉鎮、楊耀東、施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、李明德等人同台獻唱。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）民歌50高峰會今晚在台北小巨蛋登場，此系列唱了20年將在今年結束；由歌手施孝榮領軍，與殷正洋、于台煙等人開唱，演唱「木棉道」、「外婆的澎湖灣」等金曲，掀起觀眾回憶。

「民歌50高峰會」集結施孝榮、殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄一起開唱，並以「今山古道」為演唱會揭開序幕。

施孝榮表示，感謝歌迷參加演唱會，而「歸人沙城」從他出道唱到現在已經45年，「但願所有朋友都保持年輕時的熱情跟活力，所以今天要盡情地唱、盡情地跳、盡情地哭、盡情地笑！」

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此次演唱會特別設計延伸舞台跟歌迷拉近距離，另外還有接替式舞台、6個升降舞台等，創下「民歌50高峰會」20年來最多升降台紀錄。

施孝榮今天帶著兒子施少雍登台合唱「一條日光大道」等，施孝榮表示，民歌高峰會20年來感謝歌迷的支持，也謝謝主辦單位讓他們美夢成真，民歌高峰會有個人歌手、團體的演出方式，而歌曲藏有每個人年輕故事、也有刻骨銘心的戀愛故事回憶。（編輯：陳政偉）1140110

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「民歌50高峰會」台北場10日晚間在台北小巨蛋開唱，歌手趙詠華（左起）、王海玲、金智娟、鄭怡、于台煙、許景淳等人同台高歌。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
「民歌50高峰會」台北場10日晚間在台北小巨蛋開唱，歌手趙詠華（左起）、王海玲、金智娟、鄭怡、于台煙、許景淳等人同台高歌。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
將在2025年畫下句點的「民歌50高峰會」台北場10日在台北小巨蛋舉行，歌手、演唱會總製作人施孝榮（圖）先前一度用「嫁女兒」形容，不知如何說出告別，晚間仍登台獻上好歌聲。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
將在2025年畫下句點的「民歌50高峰會」台北場10日在台北小巨蛋舉行，歌手、演唱會總製作人施孝榮（圖）先前一度用「嫁女兒」形容，不知如何說出告別，晚間仍登台獻上好歌聲。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
「民歌50高峰會」台北場10日晚間在台北小巨蛋舉行，歌手鄭怡（左起）、許景淳、陳艾湄同台高歌，並與現場歌迷粉絲互動。中央社記者王飛華攝　114年1月10日
「民歌50高峰會」台北場10日晚間在台北小巨蛋舉行，歌手鄭怡（左起）、許景淳、陳艾湄同台高歌，並與現場歌迷粉絲互動。中央社記者王飛華攝　114年1月10日
「民歌50高峰會」台北場10日晚間在台北小巨蛋舉行首場演出，15名歌手攜手為歌迷送上超過50首經典歌曲。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
「民歌50高峰會」台北場10日晚間在台北小巨蛋舉行首場演出，15名歌手攜手為歌迷送上超過50首經典歌曲。中央社記者王飛華攝 114年1月10日
施孝榮
民歌50高峰會最終場倒數 施孝榮不捨如嫁女兒
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