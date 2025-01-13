「夜市王」18日最終決戰 蕭煌奇許富凱熱力獻唱

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（中央社記者洪素津台北13日電）美食競賽綜藝節目「夜市王」18日將於高雄進行最終決戰，2強南機場夜市與東大門國際觀光夜市展開PK，期間歌手蕭煌奇、許富凱以及陳華、賴皮DJ接力演出。

「夜市王」決賽舞台設於高雄夢時代正對面廣場，最終2強南機場夜市與東大門國際觀光夜市，將於18日下午2時起展開6小時激烈PK，以營業額高低決定「夜市王」桂冠，當晚8時揭曉勝負，最後的冠軍將不是由評審說了算，而是由消費者決定。

蕭煌奇透過新聞稿分享，當天主要任務是為大家獻唱，很期待能親身體驗現場熱鬧氛圍，以及夜市PK拚搏的緊張氣氛。身為吃貨的他也想在當天品嚐美食，過過當一日評審的癮。

陳華說：「光是想像邊唱邊聞到很香的味道就很幸福，期待唱完就可以大快朵頤。」台語金曲歌王許富凱表示，很榮幸可以站在總決賽主舞台上演唱。他還不忘幫參賽選手加油，「希望大家支持的選手都心想事成，保持最佳狀態獲得好成績」。

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3名歌手和台灣夜市都有著獨特的美味記憶連結，蕭煌奇說，私下最常逛的是寧夏夜市，最愛吃豆花、蚵仔煎和烤香腸；許富凱分享，「小時候只要旗山夜市有開，我都會吵著媽媽帶我去逛，長大後在高雄念書時都會跟同學去逛瑞豐夜市，現在在台北則會去通化夜市，台灣有夜市美食，我覺得很幸福」。

「夜市王」18日最終戰，緯來綜合台及「夜市王」官方YouTube晚上7時將直播播出，最後2強南機場夜市與東大門國際觀光夜市，將率領前9集參賽商家，共計18攤，於高雄夢時代正對面廣場進行決戰。（編輯：張雅淨）1140113