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阻NewJeans私接廣告 HYBE集團旗下經紀公司聲請禁令

2025/1/13 20:10（1/13 21:15 更新）
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韓國女團NewJeans。（圖取自instagram.com/newjeans_official）
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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國女團NewJeans去年宣布與所屬韓國娛樂公司HYBE集團旗下子公司ADOR的專屬契約，因公司違約作廢，ADOR因此向法院提告，今天表示已聲請禁止5名成員私自接廣告簽約的假處分，維護公司權益。

ADOR表示，雖然上月已向法院提出「專屬契約效力確認」告訴，但為在判決結果出來前為防止成員私自簽署廣告契約及進行活動，上週已向首爾中央地方法院聲請「經紀公司地位保障及廣告契約締結等禁止假處分」。

NewJeans去年11月底提出主張廢止與ADOR的專屬契約，將自由進行演藝活動，但會完成先前已透過公司簽約的行程活動。ADOR表示，成員們持續與廣告方接觸、嘗試簽約，為避免第三方混淆及損失，才決定聲請假處分。

ADOR也對這次NewJeans未經法律程序、自行宣布契約作廢的處理方式表達憂心，指出業界認為這項先例可能造成娛樂產業投資流失，動搖業界根基。

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對於NewJeans的演藝活動，主張契約仍有效的ADOR持續提供所需人力及資源，除接受廣告代言、活動等外部邀約，也已經完成正規專輯籌備及粉絲見面會等活動規劃，並表示向成員傳達希望溝通的意願。

NewJeans去年11月28日晚間召開緊急記者會，宣布因公司違約，雙方的專屬契約在隔天凌晨零時起失效，成員們也在同年12月14日開設新的社群網站帳號，與ADOR切割。（編輯：張芷瑄）1140113

#HYBE
#首爾中央地方法院
#NewJeans
ADOR
NewJeans宣布解約 經紀公司ADOR：專屬契約至2029年7月仍有效
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