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「風之谷」3/6上映 張孝全「器子」化身最強老爸復仇

2025/1/21 15:24（1/21 15:36 更新）
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演員張孝全（圖）在犯罪動作電影「器子」中化身「最強老爸」，為女兒展開復仇計。全片基調沉鬱陰冷，張孝全角色陽剛粗獷、男人味十足。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月21日
演員張孝全（圖）在犯罪動作電影「器子」中化身「最強老爸」，為女兒展開復仇計。全片基調沉鬱陰冷，張孝全角色陽剛粗獷、男人味十足。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月21日
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（中央社記者王心妤台北21日電）院線強檔連發，日本動畫大師宮崎駿的「風之谷」將於3月6日全台上映，泰國恐怖片「邪降女帝」3月7日接力，而張孝全化身最強老爸的犯罪復仇國片「器子」則定檔4月11日。

「風之谷」描述人類曾想征服大自然卻被反撲，而千年過去後，人類在腐海森林與王蟲之下求生存，主角娜烏西卡為了人類與世界的存亡，挺身而出對抗生化武器。此片過了41年仍是經典，也獲選「影史百大動畫」，這次在台灣上映，片商也跟「Animage雜誌和吉卜力展」共同推出優惠價格。

泰國片「邪降女帝」由20年前的經典恐怖片「邪降」系列團隊打造，今天釋出的海報中，血紅祭壇中間出現人骨和斷頭雕像，已經有網友笑稱童年陰影又回來了。此片上週在泰國上映後，首週末4天已突破3000萬泰銖（約新台幣2885萬元），成為票房冠軍。

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國片「器子」今天公布前導海報，電影由張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌等人主演，但因COVID-19疫情2度中斷拍攝，後製期也花了2年。張孝全透過電影公司表示，「等了很久，終於要與大家春天見。」

故事描述張孝全的女兒3個月大時被偷走，他為了追查真凶卻反被誣陷入獄，出獄後發現凶手是活摘器官集團，讓他決定展開以暴制暴的復仇行動。電影藉殺人直播和器官買賣議題，展現出人性的殘酷，張孝全挑戰演出最強老爸，除了展現身手也有飽滿的情緒戲。（編輯：張雅淨）1140121

泰國恐怖片「邪降女帝」將在大銀幕重現經典降頭術，有網友表示，「童年惡夢又回來了」。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月21日
泰國恐怖片「邪降女帝」將在大銀幕重現經典降頭術，有網友表示，「童年惡夢又回來了」。（威視提供）中央社記者王心妤傳真 114年1月21日
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