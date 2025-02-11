「上船了各位」揚帆國際 台首登Discovery實境節目

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（中央社記者洪素津台北11日電）台日合製實境秀「上船了各位！」在國際版權銷售再傳捷報，節目將於Discovery Asia播出，全亞洲有11地可看見節目，也可在星宇航空飛航中觀看。

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的跨國實境冒險節目「上船了各位！」，節目內容由7名藝人自花蓮划行獨木舟到石垣島，精彩又刺激的划船實境大獲好評，節目入圍了「第 29 屆亞洲電視大獎真人實境節目獎」及「亞洲影藝創意大獎」，並擊敗 5 個亞洲國家、7 個節目，獲得「最佳真人實境節目獎」。

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這節目雖已下檔但熱度不減，今年此節目在國際版權銷售上又傳出捷報，節目將於Discovery Asia播出，從21日起，每周一集在全亞洲以下國家同步播出，包括蒙古、緬甸、北韓、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、塞席爾群島、新加坡、南韓、泰國、東帝汶、越南等，創下台灣實境節目先例。

另外，搭乘星宇航空也可以收看到「上船了各位！」，感受極限冒險魅力。（編輯：李亨山）1140211