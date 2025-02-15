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洪佩瑜大玩樂家演繹陳小霞金曲 續前緣再唱無言花

2025/2/15 17:47
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（中央社記者王心妤台北15日電）歌手洪佩瑜今、明2天在衛武營國家藝術中心參與「大玩樂家4」音樂會，並將演唱陳小霞的作品。洪佩瑜透露，當年參加選秀演唱的「無言花」，相隔13年能重新演繹是冥冥中注定。

洪佩瑜將在音樂會上重現陳小霞的作品，包含郭靜「在樹上唱歌」、劉若英「成全」、莫文蔚「他不愛我」、蘇芮「花若離枝」、林良樂「溫柔的慈悲」、田馥甄「魔鬼中的天使」、江蕙「無言花」、陳奕迅「十年」等歌曲。

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洪佩瑜今天透過主辦單位分享，除了對「無言花」有感情，其他歌曲也給了她音樂養分，其中有些歌的「年紀」比她還年長，「雖然年代比較久遠，但卻仍讓我有共感歌曲中的所訴說的情意，感覺又重新學習到在音樂上的價值觀，能用不一樣的角色去訴說故事的樣貌，覺得很有趣」。

由於12首歌都重新編曲過，洪佩瑜提到，最困難的部分是要花很多時間記憶聲音節奏，練了很多次還是會忘記進入歌曲的時間點，尤其是「魔鬼中的天使」與「在樹上唱歌」，連9天春節連假沒休息，走路和運動時都在哼歌。（編輯：管中維）1140215

洪佩瑜
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