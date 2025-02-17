方志友拍鬼片高壓致掉髮骨裂 康復將赴港拍戲

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員方志友去年接拍鬼片「宿」，高壓的拍戲過程讓她嚴重掉髮，日前又因走路不慎從樓梯間摔下致腳板骨裂，醫生叮囑要休養百日，今天她康復有成亮麗出席活動，透露將到香港拍戲。

方志友今天出席髮品活動，她表示因工作關係頭髮需要經常染燙，而這次演出鬼片，長時間歷經漂髮及拍攝時的自我高壓導致有點掉髮，近日努力養髮才把自己調整到最佳狀態。

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聊起工作近況，方志友說，到今年為自己設定許多挑戰，將時間安排到分秒滿檔，很喜歡這種充滿能量、專注和積極的感受，並興奮地透露去年有拍攝幾部電影及電視新作品，都即將在今年上映，其中電影「宿」是鬼王導演彭發來台首次執導的新作，這次的角色對她而言是前所未有的挑戰，不僅突破以往戲路，更需克服對鬼片的恐懼，因此相當期待這次的演出能為粉絲帶來耳目一新的感受。

接下來，方志友馬上要飛到香港拍攝新作品，預計停留2週的時間，留下小孩在台灣給老公楊銘威照顧，她笑稱楊銘威是「沒有原則的爸爸」，採取放任式教育，對於上床睡覺時間都很隨性。（編輯：李亨山）1140217