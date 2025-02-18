新生代影人齊聚柏林影展 High翻台灣之夜

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（中央社記者林尚縈柏林17日專電）第75屆柏林影展13日開幕，文策院17日晚間舉辦「台灣之夜」，新生代演員黃冠智、歌手柯泯薰等台灣電影工作者出席盛會，與來自世界各地的影人熱鬧交流。

「Good Evening，Taiwan！」駐德代表謝志偉隨著DJ音樂緩緩從升降台現身，為文化內容策進院主辦的柏林影展「台灣之夜」（Taiwan Cinema Night）拉開序幕，並對來自台灣的劇組團隊，致上熱情歡迎。

今年入圍柏林影展的三部國片「愛作歹」、「河鰻」、「三廳電影」，以及台美英合資的Dreams in Nightmares，分別入圍不同單元，在緊湊的影展日程中，電影人難得有機會聚在一起，共同舉杯，慶祝努力創作的作品，獲國際影展肯定。

謝志偉致詞時表示，電影（movie）一詞源自「移動」（move），他感謝台灣電影工作者如文化交流的火車頭，跨越萬里距離，將台灣的故事帶到柏林，也讓台灣透過創作，接觸到更廣袤的世界。

今年參與柏林影展的電影工作者，不乏表現亮眼的新生代演員。歌手柯泯薰初次挑戰大螢幕的作品「河鰻」，即入圍影展「視角」（Perspectives）單元。

柯泯薰在台灣之夜表示，第一次出演電影就來到柏林感覺很魔幻，透過這個機會感謝導演與製作人的「勇敢」，選擇過去沒有表演經驗的她作為主創演員。

柯泯薰說，過去用音樂和大眾交流的她，一直以來是個內向的「I人」，透過電影表演課的訓練，讓她能更真實且自在的行走在這個世界上，打開心胸與人交流，這也是她認為「河鰻」這部電影，留給她的禮物。

近年在影視圈展露頭角的黃冠智，參演作品「聽海湧」、「華麗計程車行」、「人生清理員」去年陸續播出，受到許多觀眾喜愛的他，對第一次參加國際影展感到非常興奮。

黃冠智說，參加世界三大影展一直是他長久以來的夢想，很開心可以隨「愛作歹」劇組團隊來到柏林，他特別喜歡台灣之夜的熱鬧氛圍，也把握機會與許多資深監製和導演交流，收穫滿滿。

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「愛作歹」入圍專為LGBTQ+題材設立的泰迪熊獎（Teddy Award），該獎項將於2月21日頒發。黃冠智向中央社分享他的影展小秘密，「我特別買了影展周邊的泰迪熊玩偶，希望它能為我們的電影帶來好運氣！」

在電影人溫暖的聚會與交流中，柏林的雪漸歇，台灣電影之夜過後，入圍的劇組將繼續投入宣傳行程，參與首映、座談與交流，讓世界看見台灣電影的多元面貌與創作能量。（編輯：陳慧萍）1140218