林利霏手術比生小孩還痛 張翰不捨：她狂按嗎啡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北18日電）演員林利霏去年確診罹患大腸癌一期，所幸手術成功。老公張翰今天出席大愛戲劇「生日快樂」宣傳記者會，他透露妻子這次的手術比生小孩還要痛，「她一直喊痛，按了14次嗎啡」。

演員張翰、蔡亘晏、許乃涵、宋偉恩、周宜霈、王嫚萱、黃露瑤等人今天出席戲劇「生日快樂」宣傳記者會，此劇談的是東台灣第一間安寧病房的醫護群如何陪伴病患邁向人生終點，雖然談死亡是沉重的議題，但是劇中護理師每個不是急驚風就是小辣椒的個性，彼此相處擦出的火花，讓劇情增添許多笑點。

張翰在劇中飾演醫生，提到醫院戲份，他回想起林利霏去年底才剛動完手術不久，她目前傷口還在復原當中，約需要半年的時間。

張翰笑稱不曉得林利霏是不是膽子很大，開刀前他想陪病，林利霏還不覺得這是什麼大手術，要他留在台東陪小孩，直到開刀完痛到比生小孩還痛，才驚覺原來這是大手術，「她一直喊痛，真的很痛，她說她嗎啡按了14次」；妻子走過這遭，他呼籲大家一定要好好照顧身體、做身體健康檢查。

蔡亘晏、黃露瑤、許乃涵、周宜霈、王嫚萱在劇中都飾演護理師，劇中蔡亘晏、黃露瑤有不少吵架戲碼，彼此不認識的2人，第一場戲就是要吵架，情緒激烈到2個人還沒開始演就已經先崩潰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王嫚萱則分享演完戲後會更珍惜身邊愛的人，剛新婚的她透露與老公將進行身體健檢，為生小孩做準備。

周宜霈表示，拍戲最大的感觸就是「很多人都有靈魂打結、放不下的執念」，而「道別、道謝、道愛」就是這齣戲的重點。（編輯：戴光育）1140218