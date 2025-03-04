亞卓安布洛迪影帝得獎感言5分40秒 破奧斯卡紀錄

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（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國演員亞卓安布洛迪（Adrien Brody）昨天以「粗獷派建築師」（The Brutalist）再成奧斯卡影帝，他在台上致詞花了5分40秒，創下奧斯卡頒獎典禮最長獲獎感言紀錄。

法新社報導，這場頒獎典禮收視率略有下滑，負責轉播的美國廣播公司（ABC）和串流媒體Hulu僅吸引約1800萬人收看。

儘管亞卓安布洛迪在長篇獨白中多次承諾會「長話短說」，他仍在台上講了足足5分40秒，打破保持80年的紀錄。

根據金氏世界紀錄網站，1943年以「忠勇之家」（Mrs. Miniver）成為影后的英國女星葛麗亞嘉遜（Greer Garson）說了5分30秒的感言。

有了葛麗亞嘉遜的前例後，美國影藝學院（AMPAS）設立時間限制，並開始用音樂「催促」得獎者離開舞台。

但亞卓安布洛迪昨天致詞到一半時，請樂團停止演奏。這位2003年以「戰地琴人」（The Pianist）首度成為奧斯卡影帝的男星說：「拜託，請停下音樂。」

他繼續說：「這不是我第一次站在這裡，但我會長話短說。我不會太過離譜，我保證。」接著他又講了90秒。

ABC今天公布的初步數字顯示，美國收視人數達1810萬人，其中包括Hulu的觀眾。奧斯卡首次進行串流直播，但由於技術問題，部分線上觀眾錯過了最後的獎項。這代表奧斯卡獎近3年來收視率回升的趨勢已經終結。

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去年奧斯卡頒獎典禮初步收視數字為1950萬人，當時大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的「奧本海默」（Oppenheimer）入圍13項、共奪7獎，還有賣座電影「Barbie芭比」（Barbie）的現場音樂表演。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，奧斯卡頒獎典禮收視人口暴跌至1040萬人。10年前，奧斯卡頒獎典禮轉播經常超過4000萬人收看。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140304