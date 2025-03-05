李銘忠對戲木箱很尷尬 親密戲前溝通尊重演員

（中央社記者洪素津台北5日電）演員李銘忠在戲劇「死了一個娛樂女記者之後」中飾演媒體大亨，劇中有不少親密戲，他坦言一幕情慾戲和「木箱」對戲很尷尬，更表示演親密戲前會跟對手演員溝通，這是最基本的尊重。

李銘忠在戲劇「死了一個娛樂女記者之後」的精湛演技引起討論，今天他出席宣傳記者會分享拍戲甘苦，他笑說，和「木箱」演情慾戲登上拍戲生涯尷尬前3名，「導演就丟了一個木箱給我，叫我跟它運動，我眼神很凶狠地看著他，我尷尬也怕工作人員看了覺得很奇怪。」

李銘忠坦言，最初並未預料劇情尺度如此大，在拍攝時還怕自己笑場，「當時稍微清場拍攝，那幕大概拍了3顆鏡頭，一卡我就忍不住狂笑，我感覺到周圍的工作人員都不敢笑，但是我一笑，大家就都笑了。」

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李銘忠也分享對親密戲的看法，他表示，在演出前一定會和對戲演員溝通，這是基本的尊重，「我不會主動，能借位就借位，但如果對方主動，我會順勢演下去。」

李銘忠在劇中與資深演員柯淑勤的對手戲也成焦點，他說：「一開始我也很怕，但柯姐主動來跟我溝通，還說『你都可以來』，但我們彼此知道極限在哪裡。」（編輯：張雅淨）1140305