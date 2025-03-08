李銘忠以戲填生活缺口 哽咽媽媽來不及看見好表現

（中央社記者洪素津台北8日電）演員李銘忠和劉品言在節目「誰來演戲」對談，李銘忠提到演戲是療癒的，可以透過演出角色，去彌補現實生活中缺口，他也哽咽說，很遺憾的是現在擁有的成果，來不及讓他媽媽看到。

性格派實力演員李銘忠在節目「誰來演戲」和主持人劉品言在車上一對一訪談，李銘忠透過新聞稿分享，從童年一直搬家，國中開始6年期間每天下課就去工地打工貼補家用的艱辛過程，以及成為演員的心路歷程。

李銘忠在20歲那年不顧哥哥李銘順反對，決意踏入演員之路，但當時已經成名的李銘順因為看過太多演員不順遂，所以並不贊成李銘忠跟他一樣成為一個演員。

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不過李銘忠心意已決，他哭著對李銘順說：「你就讓我第一次為我自己人生做決定好不好！」也因為自己的決定，李銘忠說，即使曾經走到低谷、口袋沒錢的困境，他也從來沒有怨過任何人，因為這是自己的決定。

李銘忠提到，演戲對他來說是療癒的，因為可以透過演出角色，去彌補現實生活中所失去的缺口，坦言最遺憾的就是現在擁有的成果，來不及讓他媽媽看到，如果演出的角色有跟劇中媽媽互動的橋段，任何一個撫摸或是做菜給媽媽的動作，都會讓李銘忠很有感觸，他眼眶泛紅哽咽地說：「那個感覺，可以彌補我之前沒辦法來不及做的。」（編輯：陳政偉）1140308