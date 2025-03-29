閃靈樂團新專輯進度未定 Doris談剴剴案表示心痛

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（中央社記者王心妤高雄29日電）閃靈樂團今晚在「大港開唱」表演，團長Doris對近日各界關注的剴剴虐童案表示心痛，認為每個孩子都是父母的心頭肉，因此策展大港開唱時格外注意公安細節，考慮更多細節。

閃靈樂團日前推出新歌「百萬遍」，但他們笑稱還無法確定新專輯的進度，因為現在創作歌曲的複雜程度比過往創作還高，並沒有設下推出新專輯的目標日期。

由於這首歌是在泰國曼谷錄音，昨天地震後，他們也有主動致電當地朋友關心狀況，而對方提到因為過去很少經歷地震暫時不敢回家，也擔心房子的狀況，所幸目前都還平安。

近日外界關注劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童的「剴剴案」，Doris被問及此事表示，看了當然覺得很心痛，也不懂怎會發生這種事，「當然希望台灣不要再有這種事情發生。每個來（大港開唱）現場的都是爸媽的心頭肉，策展時會比過去更注重細節。」

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藝人黃子佼涉嫌購買持有兒少性影像案，也引起不少父母恐慌，並積極教導兒女應保護自己身體，Doris也透露，有教女兒要保護自己，「不過她可能有點太過分了，現在不讓爸爸（林昶佐）碰。」林昶佐也笑認，連想抱抱都會被拒絕，也跟女兒有點距離感，目前積極當白臉拉近距離。

立法院刪減政府總預算，林昶佐也說，以歐洲國家而言，有些國家會擔心被文化強勢國的英語系國家淹沒，會更支持自己的文化，就像韓流影響全球不是一夕出現的，因此不管是文化或體育都應該更廣泛支持。（編輯：龍柏安）1140329