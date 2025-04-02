蕭敬騰認出道前很壞 感謝輔導員給人生二次機會

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（中央社記者洪素津台北2日電）金曲歌王蕭敬騰在節目分享人生轉折，坦言不是音樂改變他，而是當年教導他的輔導員，「他讓我分享我身上值得閃光的一面，我感謝社會曾經給我的幫助，讓我人生有第2次機會」。

蕭敬騰獻出Podcast初體驗，錄製由藝人張懷秋、金牌製作人孫鑠仁（大毛）主持的節目「白日夢非常秋」。

蕭敬騰分享，出道前16歲時因為個性火爆，是大家眼中的「壞孩子」，惹出不少麻煩事端；之後他接受輔導2年，脾氣才漸漸收斂，當時的輔導員循循善誘鼓勵他用音樂去教導其他問題青少年與社區長輩，這才讓他大大改變了人生觀。

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蕭敬騰提到，出道後經常被問「你的轉折點是什麼？」外界可能都以為是音樂，「但其實是人。是當時的輔導員一步步地引導一個青少年走向正軌，讓我可以分享身上值得閃光的一面，甚至去影響其他人。我很感謝社會曾經給我的幫助，賦予我的人生有了第2次機會。」

蕭敬騰也解密當年爆紅後，只認定要與經紀人Summer簽約的原因，「因為她從不跟我談未來，在她身上我看到像當年輔導員一樣『陪我說話』的人，我就是在找一個讓我安心的人。」（編輯：張雅淨）1140402