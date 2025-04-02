泰版「鬼家人」恥度升級 保留跳鋼管舞等經典

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（中央社記者王心妤台北2日電）國片「關於我和鬼變成家人的那件事」翻拍成泰國版並定名為「冥婚鬧泰大」，今天公布中文版預告，還有還原裸奔跳鋼管舞、騎脖子等經典橋段，但也改變元素貼近泰國文化。

「冥婚鬧泰大」由BL劇「以你的心詮釋我的愛」紅遍全亞洲的男主角Billkin（普提蓬阿薩拉塔納功）及PP Krit（克里特安努艾德奇康）主演，也是「BKPP」組合首度在電影合體。

2名男主角除了拍戲默契好，私下也是好友，PP Krit表示，跟Billkin合作時特別容易展現出情感，拍戲累了時還會抱著彼此打氣。Billkin笑說：「PP需要鼓勵，他很愛撒嬌的，所以我得時不時給他打氣，告訴他『加油』。」

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對於演出，Billkin表示，電影保留核心元素，像是裸奔跳鋼管、胯下滑出喊「老公」及騎脖子等經典畫面，也有利用細節更貼近泰國文化。

「冥婚鬧泰大」將於5月9日在台灣上映，對於雙男主是否來台，電影公司表示，已感受到粉絲的期待跟熱情，「正在積極安排台灣發行與宣傳事宜。」請粉絲持續關注官方消息。（編輯：龍柏安）1140402