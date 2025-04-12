苗可麗連珠炮飆罵 鄭弘儀「討罵」笑讚8點檔女王

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（中央社記者洪素津台北12日電）演員苗可麗作客鄭弘儀主持的節目，訪談中被鄭弘儀要求重現經典「李豔萍」罵人橋段，苗可麗當場秀出連珠炮式戲劇台詞，鄭弘儀實現「討罵」願望，笑讚對方是「8點檔女王」。

進入演藝圈多年的苗可麗佳作不斷，她在鄭弘儀主持的「話時代人物」節目中，聊起演藝歷程和生活點滴，還一度淚灑攝影棚。

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苗可麗今天透過新聞稿分享，小時候就熱愛表演，在家常披著大棉被，自得其樂演歌仔戲，自己15歲出道當歌星，全台軍營跑透透，到處勞軍表演，但好幾年都不紅覺得前途迷茫，藝名改來改去，最後用8點檔製作人取的「苗可麗」，就一直沿用到現在。

和家人相處時間太少，是苗可麗目前最大的遺憾，鄭弘儀請她節目上唱一段，苗可麗清唱「心事誰人知」，那是她父親失智之前最愛唱的歌，「他以前唱的時候我媽都會說不要再唱了、吵死了，但現在要聽到他唱好像不可能了。」（編輯：陳政偉）1140412