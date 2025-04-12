春風演戲屢獲佳績 哽咽感念托已逝母親積福氣

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（中央社記者洪素津台北12日電）演員春風在節目「誰來演戲」和劉品言對談，他罕見提及罹癌過世的媽媽，在節目哽咽地說：「我覺得她把人生的福氣都積在我身上」，而媽媽的過世也成春風浪子回頭的人生轉捩點。

饒舌團體玖壹壹成員春風（洪瑜鴻）從「艋舺」裡臨演開始他的演員之路，陸續參與演出「海霧」、「88海水浴場」、「黑的教育」、「請問，還有哪裡需要加強」到「白衣蒼狗」等，演出這些作品讓春風陸續入圍了2次金馬獎跟1次台北電影獎，其中「白衣蒼狗」更讓春風首次參加坎城影展。

這一切讓劉品言相當羨慕，「為什麼你那麼容易入圍」，春風今天透過節目單位發布的新聞稿分享，他自己也知道很不容易，「我覺得我自己運氣非常的好。」

而春風的好運可能是源自媽媽，春風說媽媽是個吃齋唸佛而且盡到母親責任的好媽媽，卻在44歲那年就罹癌過世，他語帶哽咽說：「我覺得她把人生的福氣都積在我身上」，而媽媽的過世也成春風浪子回頭的人生轉捩點。

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談到父親，春風表示，現在把最好跟最多的愛都給了爸爸，而且自己關心爸爸的方式很特別，因為他常混到凌晨3、4時才回家，回到家第一件事就是打開爸爸房門，確認他睡得好不好，然後在床頭櫃放個新台幣1、2萬元再走出房門。父子間特別的互動方式，讓他笑說：「很像義賊廖添丁。」

鏡電視「誰來演戲」第2季每週日晚上11時播出，中華電信MOD、HAMI VIDEO週一精彩跟播。（編輯：陳政偉）1140412