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楊謹華易緊張 拍「影后」天天拉肚子更染胃潰瘍

2025/4/19 14:56（4/19 15:41 更新）
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演員劉品言（右）與楊謹華（左）藉著節目「誰來演戲」機會，重返影集「影后」的日式飯店拍攝地。（鏡電視提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月19日
演員劉品言（右）與楊謹華（左）藉著節目「誰來演戲」機會，重返影集「影后」的日式飯店拍攝地。（鏡電視提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月19日
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（中央社記者王心妤台北19日電）演員劉品言跟楊謹華在節目「誰來演戲」重遊「影后」拍攝地，楊謹華自稱天生容易緊張，至今要演戲仍會緊張，像拍「影后」期間天天拉肚子又胃痛，下戲才發現有壓力型胃潰瘍。

根據製作單位提供資料，楊謹華自稱天生容易緊張，就算至今造就不少經典角色，每次拍戲仍會緊張，就像拍「影后」時，有場戲要邊抽菸邊演戲，因為不習慣抽菸，當下不只頭暈更是手抖，拍攝期間也幾乎天天拉肚子，殺青後去檢查才發現有壓力型胃潰瘍。

2人也談到「流氓」詹懷雲慢熟，楊謹華透露當時花半個月才變熟，有次讀本練習，詹懷雲離他越來越遠反而越靠近窗戶，讓她還要提醒他別掉下去。但楊謹華也說，詹懷雲開拍前後有落差，會從內向變成角色的樣子，是個很棒的演員。

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楊謹華提到演出「一把青」師娘時，拍攝期7個月結束後，原以為很快能離開角色，沒想到只要一講到角色或是劇中音樂就想哭，過了一年才走出來，這讓她理解當演員要在上戲跟下戲切換自如，這也是保護自己的一種方式。

鏡電視「誰來演戲」每周日晚上11時播出。（編輯：林恕暉）1140419

#楊謹華
#詹懷雲
#影后
演員劉品言（左）與楊謹華（右）在節目「誰來演戲」中自剖內心世界，分享當演員的心路歷程。（鏡電視提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月19日
演員劉品言（左）與楊謹華（右）在節目「誰來演戲」中自剖內心世界，分享當演員的心路歷程。（鏡電視提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月19日
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