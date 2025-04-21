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家家推新歌 方大同讚歌中「自彈吉他聲」很有感覺

2025/4/21 22:43（4/21 22:56 更新）
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歌手家家（圖）5月將推出全新專輯，首波先行曲「月不落」率先登場，由她親自創作詞曲。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月21日
歌手家家（圖）5月將推出全新專輯，首波先行曲「月不落」率先登場，由她親自創作詞曲。（相信音樂提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月21日
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（中央社記者洪素津台北21日電）歌手家家將推出新專輯，全新創作新曲「月不落」，歌曲譜出真摯的思鄉情懷，曾與家家合作的方大同也在因緣際會下聽到這首歌，他提到最喜歡的地方是家家彈奏的吉他，「很有感覺」。

家家睽違6年，將於5月2日推出全新專輯，首波先行曲「月不落」率先登場，歌曲由家家親自創作詞曲，最初的Demo則是一段她隨興拿起吉他自彈自唱的錄音，製作團隊從原始錄音中汲取靈感，並保留家家的原聲吉他，讓那份純粹真摯的聲音成為整首作品的靈魂核心，蘊含著無可取代的情感和家家獨有的氣息。

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而方大同日前因病猝逝，震驚演藝圈，家家也曾跟方大同合作過，新聞稿指出，方大同也在因緣際會下聽到這首歌，在聽完「月不落」後提到最喜歡的地方是家家所彈奏的吉他，他表示家家彈得很有感覺。

談起創作「月不落」的創作契機，家家分享，是在某個夜深人靜的時刻，突然湧上一股思鄉情緒，腦海也隨之浮現出月光照映在海面上的景象，那是她每次返鄉回家路上都會經過的美麗海灣，她邊想像著那個畫面、邊哼唱旋律，寫下了這首歌。（編輯：李亨山）1140421

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方大同
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