張艾嘉獲遠東影展終身成就獎 器子等9國片入圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北23日電）2025義大利烏迪內遠東影展將於明天揭幕，金馬影后張艾嘉確定獲頒影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，此外包括「器子」、「夜校女生」等9部國片也入圍、入選影展不同單元。

文策院今天發布新聞稿表示，義大利烏迪內遠東國際影展（Far East Film Festival）為歐洲了解亞洲文化與影視產業脈動的盛事，台灣作品不僅是影展常客，更持續受到歐洲觀眾及國際關注。

新聞稿指出，此次共有5部台灣電影入圍競賽單元，包含以器官買賣為背景的「器子」，聚焦校園與自我認同的「夜校女生」，深刻描繪母女複雜情感、由侯孝賢和張艾嘉監製與主演的「女兒的女兒」，去年國片票房冠軍「角頭：大橋頭」，以及將於今夏上映、探討家庭議題的「我家的事」等片。

多部台灣經典電影亦入選「經典修復」單元，包括「寂寞的十七歲」、「今天不回家」、「再見阿郎」，將於本屆影展特別策劃的「白景瑞特別單元」重現銀幕風華，「小城故事」也將迎接國際首映。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

影展期間舉行的FOCUS ASIA創投單元，則將於28日登場，包括導演蔡銀娟新作「失樂園」入選「遠東進行中」單元，于瑋珊執導的「新婚愉快」入選「不限類型企劃」單元；另有3部台灣參與製作的國際合製企劃案也入選創投單元。

第27屆義大利烏迪內遠東國際影展將於5月2日揭曉得獎名單。（編輯：張雅淨）1140423