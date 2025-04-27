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是否復出拍戲 林志玲：兒子成長太快珍惜陪伴時光

2025/4/27 18:11（4/27 18:47 更新）
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演員林志玲（圖）26日現身參與第15屆北京國際電影節，坦言為陪伴小孩暫不拍戲，但她依然會力挺電影，「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展」。（林志玲工作室提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月27日
演員林志玲（圖）26日現身參與第15屆北京國際電影節，坦言為陪伴小孩暫不拍戲，但她依然會力挺電影，「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展」。（林志玲工作室提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月27日
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（中央社記者洪素津台北27日電）名模林志玲26日出席北京國際電影節頒獎，被問到是否復出拍戲的話題，她坦言孩子的成長太快，目前還無法拍戲，但會熱情地支持電影產業的發展。

林志玲26日出席北京國際電影節和瑞士男星文森．培瑞茲（Vincent Pérez）一起頒發最佳男配角獎。再次站上電影頒獎舞台，是否會激起戲劇表演慾，林志玲透過新聞稿表示，「演戲會要和兒子請假太久，我應該沒有辦法，孩子的成長太快了，我很珍惜陪伴他成長的時光。」

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現階段林志玲除了長時間拍攝的影視作品，其他演藝計畫，她則是樂意嘗試；就算暫時不拍戲，她依然會力挺電影，「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展！希望好的華語電影，能走入國際，發光發熱！」

此外，林志玲日前在美國紐約看秀遇安海瑟薇（Anne Hathaway），兩人合照也小聊一番，林志玲形容安海瑟薇是「永遠的甜心」，也對安海瑟薇說：「我代表亞洲女孩們說，我們都好愛妳喔。」安海瑟薇笑回：「那有很多的人耶！」林志玲接著說：「是的，we all love you」。（編輯：管中維）1140427

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