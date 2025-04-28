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傻子與白痴主唱心路轉折 串流時代創作更多元

2025/4/28 15:37（4/28 16:11 更新）
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台灣樂團「傻子與白痴」主唱蔡維澤（圖）在日前舉行的講唱會中自爆音樂血淚史，並分享他對未來音樂市場的洞察與期待。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月28日
台灣樂團「傻子與白痴」主唱蔡維澤（圖）在日前舉行的講唱會中自爆音樂血淚史，並分享他對未來音樂市場的洞察與期待。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月28日
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（中央社記者洪素津台北28日電）2025台中金曲音樂節將於5月3、4日登場，先舉辦音樂議題相關的講唱會，獨立樂團「傻子與白痴」主唱蔡維澤在講唱會自曝心路轉折，也表示音樂人在串流時代下有更多發揮空間。

蔡維澤25日在講唱會中回想團體出道8年時一舉入圍金曲獎5項大獎，氣勢一飛沖天，他分享從最初翻唱練習到開始創作自己的音樂，在樂團發展過程中，逐漸意識到創作必須在市場與自我之間取得平衡。

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蔡維澤透過新聞稿指出，相較於過去由唱片公司掌控的流行審美，成就出傳唱度極高的金曲，到如今串流時代下，每個人反而都有機會擁有屬於自己的「金曲」，也讓音樂創作與傳播方式更加多元且自由。

蔡維澤與觀眾們分享了從青澀到專業音樂人的心路轉變，也分享他對未來音樂市場的洞察與期待，「最近也有跟一些日團、韓團合作，我們得到回饋是，台灣的獨立音樂樂團其實佔有一席之地，並沒有被所謂的流行音樂給擠壓到，台灣市場擁有著很棒的音樂培育土壤。」（編輯：陳清芳）1140428

#金曲獎
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