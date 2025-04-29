范宸菲全台語主持文學行腳節目 急向柯大堡討教

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（中央社記者洪素津台北29日電）台語文學行腳「文學跳曼波」找來柯大堡、范宸菲輪番上陣，在節目中拜訪不少文學家，主持人范宸菲坦承首次全台語挑戰大，除向台語老師請教，也積極跟主持前輩柯大堡討教經驗。

台語文學行腳節目「文學跳曼波」為了展現文學多元面貌，節目邀請創作歌手擔任主持人，透過文學與音樂的結合，要帶給觀眾新的文學視角。主持群包含外景經驗豐富的柯大堡、兼具歌手演員多重身分的范宸菲、PIA吳蓓雅、克里夫、林助家將於各集輪番上陣，與台灣作家走踏啟發創作的土地人文。

范宸菲於節目中將拜訪文學家向陽（林淇瀁），好學的范宸菲為了每一集拜訪的文學家認真地閱讀了所有作品，在每一集主持任務中，也將閱讀後的感受轉譯獻唱。

首次挑戰全台語主持，對范宸菲並不輕鬆。她透過新聞稿坦言，不同拍戲或歌唱有固定台詞可依循，主持節目仰賴即時反應與流暢表達。為了能更精準、道地使用台語，范宸菲跟熟悉的台語老師請教，也積極向主持前輩柯大堡討教經驗。

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熟悉外景節目的柯大堡原以為自己跟台灣文學毫無關聯，直到開始拍攝，走訪多位文學家的生活場域，才知道台灣文學與我們的生活非常貼近。做為音樂創作者，柯大堡深受啟發已經創作了超多創作曲，就等著合適的時機製作專輯。

「文學跳曼波」29日開播，每週二於公視台語台播出。（編輯：李亨山）1140429