家家沒有聲音、失去嗅覺陷低潮 自認像無助孤兒

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（中央社記者洪素津台北6日電）歌手家家睽違6年推出新專輯，她表示，近來生活不斷變化，沒有聲音、失去嗅覺等事令她措手不及，更一度陷入低潮，就像無助的孤兒，不過仍感謝每一段滋養自己生命與歌聲的經歷。

家家今天出席專輯宣傳記者會，她提到，低潮來襲時猶如登階挑戰，每一個階梯都難以跨越，像是沒有聲音、失去嗅覺等，各種不安來襲。不過也讓她反思，這是可以沉澱自我的時間，因此發現自我變化過程後，再創造了新的心境、新的家家，更能誠實面對自己。

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新專輯中也有亮點，樂團麋先生的聖皓與喆安再次為家家打造對唱新作「你呢」，聖皓在歌曲中以平時演唱少見的感性低音，與家家的靈魂嗓音碰撞出滿載情緒的聲音故事。

聖皓現身記者會為家家新專輯應援，兩人更首唱一小段新歌「你呢」。聖皓大讚家家歌聲是上天給的禮物，如果家家沒有走歌唱這條路，對這世界來說是個損失，因此家家出新專輯，當然要毛遂自薦一下，讓她唱到他們的創作。（編輯：張雅淨）1140506