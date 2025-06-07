林心如推「有愛我們床上談」 李程彬飾海王狂健身

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（中央社記者洪素津台北7日電）藝人林心如製作戲劇「有愛我們床上談」，日前殺青全劇組齊聚慶祝。在劇中飾演海王的李程彬說，為了拍戲將近一整年嚴格執行飲食管理及健身，拍完第一件事就是「好好吃一頓」。

全新原創劇集「有愛我們床上談」聚焦現代都市男女的情慾與情感糾葛，透過幾段錯綜關係，道出愛與慾望之間的真實拉扯，是一部節奏輕快、風格大膽又直指人心的都會劇。

該劇歷經77天密集拍攝，日前正式殺青，製作人林心如和導演許富翔，以及主要演員程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯等人在殺青酒齊聚一堂。

林心如透過新聞稿分享，每次自己現身劇組，氣氛似乎比較嚴肅，但看到演員們在導演帶領下玩得開心、自然，讓她很放心，相信會端出很棒的作品。

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程予希表示，劇組氣氛非常歡樂，是她參與過最自由也最盡興的一次演出，「每一天都像在玩創作」。並透露殺青後要忙著準備個人畫展，期待與粉絲分享更多面向的自己。

張軒睿提到，印象最深刻的是穿著女裝現身人來人往的信義香堤大道，一邊克服尷尬還要一邊演戲，連工作人員都在憋笑，是很不一樣的體驗。（編輯：張雅淨）1140607