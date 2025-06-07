理想混蛋、頑童小巨蛋開唱門票售罄 2團都加場

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（中央社記者王心妤台北7日電）饒舌團體頑童MJ116將於7月中連續2個週末在台北小巨蛋開唱，樂團理想混蛋則於11月攻蛋，2團門票今天開賣後都完售並宣布加場。

頑童MJ116將於7月19、20、26、27日在台北小巨蛋開唱，門票今天完售後宣布將加場，增開7月18、25日的場次，預計6月14日開賣，頑童也開直播分享門票完售的喜悅。主辦單位本色音樂並呼籲粉絲不要買黃牛票，也不要加價販售票券，希望真正的粉絲都能買到票。

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理想混蛋首次攻蛋也有亮眼成績，11月1日小巨蛋場次共1.1萬張門票在1分鐘內完售，今天宣布將於11月2日加場開唱，並於6月14日開賣。

主唱雞丁今天透過唱片公司笑說：「理想混蛋加小混蛋（粉絲名）、小巨蛋加小巨蛋，有種蛋蛋的幸福。」成員可沛則說：「秒殺一時爽，加場一直爽。」理想混蛋也預告將於10日推出新歌「萬事大吉」，並持續為攻蛋開唱做好準備。（編輯：張雅淨）1140607