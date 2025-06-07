加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
立委罷免案首波成案 中選會最快20日審定
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

理想混蛋、頑童小巨蛋開唱門票售罄 2團都加場

2025/6/7 15:30（6/7 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
樂團理想混蛋（圖）11月將首度唱進台北小巨蛋，1.1萬張門票在開賣1分鐘內完售，7日開心宣布加場。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月7日
樂團理想混蛋（圖）11月將首度唱進台北小巨蛋，1.1萬張門票在開賣1分鐘內完售，7日開心宣布加場。（何樂音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）饒舌團體頑童MJ116將於7月中連續2個週末在台北小巨蛋開唱，樂團理想混蛋則於11月攻蛋，2團門票今天開賣後都完售並宣布加場。

頑童MJ116將於7月19、20、26、27日在台北小巨蛋開唱，門票今天完售後宣布將加場，增開7月18、25日的場次，預計6月14日開賣，頑童也開直播分享門票完售的喜悅。主辦單位本色音樂並呼籲粉絲不要買黃牛票，也不要加價販售票券，希望真正的粉絲都能買到票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

理想混蛋首次攻蛋也有亮眼成績，11月1日小巨蛋場次共1.1萬張門票在1分鐘內完售，今天宣布將於11月2日加場開唱，並於6月14日開賣。

主唱雞丁今天透過唱片公司笑說：「理想混蛋加小混蛋（粉絲名）、小巨蛋加小巨蛋，有種蛋蛋的幸福。」成員可沛則說：「秒殺一時爽，加場一直爽。」理想混蛋也預告將於10日推出新歌「萬事大吉」，並持續為攻蛋開唱做好準備。（編輯：張雅淨）1140607

#台北小巨蛋
#演唱會
嘻哈音樂團體頑童MJ116（圖）7月將在台北小巨蛋舉辦4場演唱會，門票7日售罄後再宣布將加開2場。（本色提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月7日
嘻哈音樂團體頑童MJ116（圖）7月將在台北小巨蛋舉辦4場演唱會，門票7日售罄後再宣布將加開2場。（本色提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月7日
雞丁
理想混蛋阿哲曝表演起起伏伏 「接住你」訴心境理想混蛋11月唱進小巨蛋 雞丁曝想看建廷哭
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
羅志祥澳門舞力全開 台北開唱「敬請期待」
14
更多編輯台推薦新聞：